Espanyol - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de mayo de 2026.

El Espanyol, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 39 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 74 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 68 34 4 Champions Atlético 63 34 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Celta 47 34 12 Permanencia Espanyol 39 33 18 Descenso Sevilla 34 33 19 Descenso Levante 33 34 20 Descenso Real Oviedo 28 33

-Onces iniciales probables.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Cyril Ngonge, Ramon Terrats, Pere Milla, Kike Garcia.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Ferland Mendy, Antonio Ruediger; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Gonzalo Garcia, Vinicius Junior, Brahim Diaz.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol 01/02/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Real Madrid 21/09/2024 LaLiga Real Madrid 4-1 Espanyol 11/03/2023 LaLiga Real Madrid 3-1 Espanyol

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante 23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol 11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol 04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol 21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe

-Últimos Resultados del Real Madrid.