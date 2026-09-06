Espanyol - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
El Espanyol, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante Sevilla este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Sevilla ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada como local contra el Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 9
| 3
|2
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 4
|3
| Champions
| Betis
| 9
| 4
|4
| Champions
| Deportivo
| 8
| 4
|5
| Europa League
| Alavés
| 7
| 3
|6
| Conference League
| Osasuna
| 7
| 3
|9
| Permanencia
| Sevilla
| 6
| 3
|14
| Permanencia
| Espanyol
| 3
| 3
|18
| Descenso
| Valencia
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Malaga
| 1
| 3
Onces iniciales probables
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Unai Nunez, Roger Hinojo, Leandro Cabrera; Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Alex Calatrava, Javi Hernandez, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Jon Guridi, Miguel Angel Sierra, Isaac Romero, Chidera Ejuke, Lucien Agoume, Robbie Ure.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Espanyol
|24/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Sevilla
|25/01/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Espanyol
|25/10/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Sevilla
|04/05/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 3-2
| Espanyol
Últimos Resultados de Espanyol
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/08/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
|22/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Real Madrid
|16/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 3-0
| Levante
|23/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Sociedad
|17/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Espanyol
Últimos Resultados de Sevilla
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Atlético
|22/08/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-3
| Sevilla
|15/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Rayo
|23/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Sevilla
|17/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Real Madrid