Espanyol - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Espanyol - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 6 septiembre 2026 16:02
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Madrid, 6 de septiembre de 2026.

El Espanyol, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante Sevilla este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Sevilla ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada como local contra el Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 9 3
2 Champions Real Madrid 9 4
3 Champions Betis 9 4
4 Champions Deportivo 8 4
5 Europa League Alavés 7 3
6 Conference League Osasuna 7 3
9 Permanencia Sevilla 6 3
14 Permanencia Espanyol 3 3
18 Descenso Valencia 1 3
19 Descenso Elche 1 3
20 Descenso Malaga 1 3

Onces iniciales probables

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Unai Nunez, Roger Hinojo, Leandro Cabrera; Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Alex Calatrava, Javi Hernandez, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Jon Guridi, Miguel Angel Sierra, Isaac Romero, Chidera Ejuke, Lucien Agoume, Robbie Ure.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/05/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Espanyol
24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla
25/01/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Espanyol
25/10/2024 LaLiga Espanyol 0-2 Sevilla
04/05/2023 LaLiga Sevilla 3-2 Espanyol

Últimos Resultados de Espanyol

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
29/08/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol
22/08/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Real Madrid
16/08/2026 LaLiga Espanyol 3-0 Levante
23/05/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Sociedad
17/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Espanyol

Últimos Resultados de Sevilla

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
29/08/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Atlético
22/08/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-3 Sevilla
15/08/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Rayo
23/05/2026 LaLiga Celta 1-0 Sevilla
17/05/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Real Madrid

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