Espanyol - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Espanyol - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de septiembre de 2026.

El Espanyol, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante Sevilla este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Sevilla ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada como local contra el Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 9 3 2 Champions Real Madrid 9 4 3 Champions Betis 9 4 4 Champions Deportivo 8 4 5 Europa League Alavés 7 3 6 Conference League Osasuna 7 3 9 Permanencia Sevilla 6 3 14 Permanencia Espanyol 3 3 18 Descenso Valencia 1 3 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Malaga 1 3

Onces iniciales probables

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Unai Nunez, Roger Hinojo, Leandro Cabrera; Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Alex Calatrava, Javi Hernandez, Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez.SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Jon Guridi, Miguel Angel Sierra, Isaac Romero, Chidera Ejuke, Lucien Agoume, Robbie Ure.

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