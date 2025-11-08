Espanyol - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 8 de noviembre de 2025.

El Espanyol, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Villareal este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 4 - 0 cosechada en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 23 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 30 11 2 Champions Barcelona 25 11 3 Champions Villarreal 23 11 4 Champions Atlético 22 11 5 Europa League Betis 19 11 6 Conference League Espanyol 18 11 18 Descenso Mallorca 9 11 19 Descenso Valencia 9 11 20 Descenso Real Oviedo 8 11

-Onces iniciales probables.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Jose Salinas; Charles Pickel, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Pere Milla, Roberto Fernandez.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Rafa Marin, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/04/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Espanyol 26/09/2024 LaLiga Espanyol 1-2 Villarreal 27/04/2023 LaLiga Villarreal 4-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Alavés 2-1 Espanyol 25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche 17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol 05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis 26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol

-Últimos Resultados del Villareal.