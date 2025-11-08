Espanyol - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 8 de noviembre de 2025.
El Espanyol, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium ante el Villareal este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 4 - 0 cosechada en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 23 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 11
|2
| Champions
| Barcelona
| 25
| 11
|3
| Champions
| Villarreal
| 23
| 11
|4
| Champions
| Atlético
| 22
| 11
|5
| Europa League
| Betis
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 11
|18
| Descenso
| Mallorca
| 9
| 11
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 11
-Onces iniciales probables.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Jose Salinas; Charles Pickel, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Pere Milla, Roberto Fernandez.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Rafa Marin, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/04/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Espanyol
|26/09/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Villarreal
|27/04/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Espanyol
|25/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Elche
|17/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Espanyol
|05/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|26/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Espanyol
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/11/2025
| Champions
| Pafos FC
| 1-0
| Villarreal
|01/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Rayo
|25/10/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Villarreal
|21/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 0-2
| Manchester City
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis