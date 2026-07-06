Estados Unidos - Bélgica, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Estados Unidos - Bélgica: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de julio de 2026.
La selección de Estados Unidos se enfrenta en Octavos de final a Bélgica este martes a las 02:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Lumen Field de Seattle, en EE.UU.
-Onces iniciales probables.
ESTADOS UNIDOS: Matt Freese; Chris Richards, Tim Ream, Alex Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Sergino Dest, Folarin Balogun, Christian Pulisic.
BÉLGICA: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Hans Vanaken, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Charles De Ketelaere.
-Últimos Resultados de Estados Unidos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/07/2026
| World Cup Final Stage
| USA
| 2-0
| Bosnia and Herzegovina
|26/06/2026
| World Cup Grp. D
| Turkiye
| 3-2
| USA
|19/06/2026
| World Cup Grp. D
| USA
| 2-0
| Australia
|13/06/2026
| World Cup Grp. D
| USA
| 4-1
| Paraguay
-Últimos Resultados de Bélgica.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/07/2026
| World Cup Final Stage
| Belgium
| 3-2
| Senegal
|27/06/2026
| World Cup Grp. G
| New Zealand
| 1-5
| Belgium
|21/06/2026
| World Cup Grp. G
| Belgium
| 0-0
| Iran
|15/06/2026
| World Cup Grp. G
| Belgium
| 1-1
| Egypt