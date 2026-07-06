Estados Unidos - Bélgica, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Estados Unidos - Bélgica: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de julio de 2026.

La selección de Estados Unidos se enfrenta en Octavos de final a Bélgica este martes a las 02:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Lumen Field de Seattle, en EE.UU.

-Onces iniciales probables.

ESTADOS UNIDOS: Matt Freese; Chris Richards, Tim Ream, Alex Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Sergino Dest, Folarin Balogun, Christian Pulisic.

BÉLGICA: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Hans Vanaken, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Charles De Ketelaere.

-Últimos Resultados de Estados Unidos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/07/2026 World Cup Final Stage USA 2-0 Bosnia and Herzegovina 26/06/2026 World Cup Grp. D Turkiye 3-2 USA 19/06/2026 World Cup Grp. D USA 2-0 Australia 13/06/2026 World Cup Grp. D USA 4-1 Paraguay

-Últimos Resultados de Bélgica.