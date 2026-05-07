Ethan Quinn - Pablo Llamas Ruiz, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Ethan Quinn - Pablo Llamas Ruiz: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Internazionali BNL d'Italia (2026)
Madrid, 7 de mayo de 2026.
El tenista estadounidense Ethan Quinn(48) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista español Pablo Llamas Ruiz(139) este jueves a las 15:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Ethan Quinn.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/05/2026
| Aix en Provence (Semifinal)
| Ethan Quinn
| 1-2 (3-6, 6-3, 6-7)
| Alejandro Tabilo
|01/05/2026
| Aix en Provence (Cuartos de final)
| Yibing Wu
| 1-2 (4-6, 7-5, 4-6)
| Ethan Quinn
|30/04/2026
| Aix en Provence (Octavos de final)
| Martin Landaluce
| 1-2 (6-1, 6-7, 6-7)
| Ethan Quinn
|23/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Fabian Marozsan
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Ethan Quinn
|15/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-4)
| Ethan Quinn
-Últimos Resultados de Pablo Llamas Ruiz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Jaime Faria
| 1-2 (6-3, 2-6, 3-6)
| Pablo Llamas Ruiz
|04/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Pablo Llamas Ruiz
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-1)
| Henrique Rocha
|21/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Pablo Llamas Ruiz
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Elmer Moeller
|20/04/2026
| Madrid Open, Qualification (Sin Definir)
| Aleksandar Vukic
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Pablo Llamas Ruiz
|17/04/2026
| Oeiras 3 (Cuartos de final)
| Henrique Rocha
| 2-0 (6-0, 7-5)
| Pablo Llamas Ruiz