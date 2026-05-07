Ethan Quinn - Pablo Llamas Ruiz, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Ethan Quinn - Pablo Llamas Ruiz: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 7 mayo 2026 14:31
Madrid, 7 de mayo de 2026.

El tenista estadounidense Ethan Quinn(48) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista español Pablo Llamas Ruiz(139) este jueves a las 15:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Ethan Quinn.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/05/2026 Aix en Provence (Semifinal) Ethan Quinn 1-2 (3-6, 6-3, 6-7) Alejandro Tabilo
01/05/2026 Aix en Provence (Cuartos de final) Yibing Wu 1-2 (4-6, 7-5, 4-6) Ethan Quinn
30/04/2026 Aix en Provence (Octavos de final) Martin Landaluce 1-2 (6-1, 6-7, 6-7) Ethan Quinn
23/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Fabian Marozsan 2-0 (7-6, 7-6) Ethan Quinn
15/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Cameron Norrie 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) Ethan Quinn

-Últimos Resultados de Pablo Llamas Ruiz.

05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Jaime Faria 1-2 (6-3, 2-6, 3-6) Pablo Llamas Ruiz
04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Pablo Llamas Ruiz 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) Henrique Rocha
21/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Pablo Llamas Ruiz 0-2 (6-7, 3-6) Elmer Moeller
20/04/2026 Madrid Open, Qualification (Sin Definir) Aleksandar Vukic 0-2 (4-6, 2-6) Pablo Llamas Ruiz
17/04/2026 Oeiras 3 (Cuartos de final) Henrique Rocha 2-0 (6-0, 7-5) Pablo Llamas Ruiz

