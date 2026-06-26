Fabian Marozsan - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Mallorca Championships

Fabian Marozsan - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Mallorca Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 26 de junio de 2026.

El tenista Húngaro Fabian Marozsan(62) se enfrenta en Semifinal del torneo Mallorca Championships al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(25) este viernes no antes de las 17:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 27/02/2024 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Fabian Marozsan 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Fabian Marozsan.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/06/2026 Mallorca Championships (Cuartos de final) Miomir Kecmanovic 0-2 (4-6, 3-6) Fabian Marozsan 23/06/2026 Mallorca Championships (Octavos de final) Fabian Marozsan 2-0 (6-2, 6-3) Alejandro Tabilo 22/06/2026 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Fabian Marozsan 2-1 (2-6, 7-6, 7-6) Alex Molcan 18/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Fabian Marozsan 0-2 (2-6, 4-6) Taylor Fritz 16/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Fabian Marozsan 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) Miomir Kecmanovic

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.