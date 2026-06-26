Fabian Marozsan - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Mallorca Championships

Fabian Marozsan - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Mallorca Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de junio de 2026.
El tenista Húngaro Fabian Marozsan(62) se enfrenta en Semifinal del torneo Mallorca Championships al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(25) este viernes no antes de las 17:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/02/2024
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (3-6, 6-4, 1-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
-Últimos Resultados de Fabian Marozsan.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/06/2026
| Mallorca Championships (Cuartos de final)
| Miomir Kecmanovic
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Fabian Marozsan
|23/06/2026
| Mallorca Championships (Octavos de final)
| Fabian Marozsan
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Alejandro Tabilo
|22/06/2026
| Mallorca Championships (Dieciseisavos de final)
| Fabian Marozsan
| 2-1 (2-6, 7-6, 7-6)
| Alex Molcan
|18/06/2026
| Halle Open (Octavos de final)
| Fabian Marozsan
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|16/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Fabian Marozsan
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-4)
| Miomir Kecmanovic
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/06/2026
| Mallorca Championships (Cuartos de final)
| Grigor Dimitrov
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|24/06/2026
| Mallorca Championships (Octavos de final)
| Adam Walton
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|19/06/2026
| HSBC Championships (Cuartos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|18/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|16/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Alejandro Davidovich Fokina