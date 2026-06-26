Fabian Marozsan - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Mallorca Championships

Fabian Marozsan - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Mallorca Championships
Fabian Marozsan - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Mallorca Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 26 junio 2026 16:32
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Madrid, 26 de junio de 2026.

El tenista Húngaro Fabian Marozsan(62) se enfrenta en Semifinal del torneo Mallorca Championships al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(25) este viernes no antes de las 17:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/02/2024 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Fabian Marozsan 1-2 (3-6, 6-4, 1-6) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Fabian Marozsan.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/06/2026 Mallorca Championships (Cuartos de final) Miomir Kecmanovic 0-2 (4-6, 3-6) Fabian Marozsan
23/06/2026 Mallorca Championships (Octavos de final) Fabian Marozsan 2-0 (6-2, 6-3) Alejandro Tabilo
22/06/2026 Mallorca Championships (Dieciseisavos de final) Fabian Marozsan 2-1 (2-6, 7-6, 7-6) Alex Molcan
18/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Fabian Marozsan 0-2 (2-6, 4-6) Taylor Fritz
16/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Fabian Marozsan 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) Miomir Kecmanovic

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/06/2026 Mallorca Championships (Cuartos de final) Grigor Dimitrov 0-2 (3-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
24/06/2026 Mallorca Championships (Octavos de final) Adam Walton 0-2 (4-6, 5-7) Alejandro Davidovich Fokina
19/06/2026 HSBC Championships (Cuartos de final) Tommy Paul 2-0 (6-3, 7-6) Alejandro Davidovich Fokina
18/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Corentin Moutet 0-2 (4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 0-2 (6-7, 2-6) Alejandro Davidovich Fokina

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