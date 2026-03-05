Fabian Marozsan - Roberto Bautista Agut, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Fabian Marozsan - Roberto Bautista Agut: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de marzo de 2026.
El tenista Húngaro Fabian Marozsan(46) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Español Roberto Bautista Agut(93) este jueves a las 23:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/02/2025
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (6-3, 3-6, 6-7)
| Roberto Bautista Agut
|02/01/2024
| Hong Kong Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Fabian Marozsan
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Roberto Bautista Agut
|08/11/2023
| Sofia Open (Octavos de final)
| Fabian Marozsan
| 2-1 (6-3, 3-6, 7-6)
| Roberto Bautista Agut
-Últimos Resultados de Fabian Marozsan.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Arthur Rinderknech
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Fabian Marozsan
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Andrey Rublev
|17/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Ugo Humbert
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Fabian Marozsan
|07/02/2026
| Davis Cup Qualifiers (Semifinal)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (6-3, 3-6, 6-7)
| Ethan Quinn
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 3-2 (6-7, 4-6, 7-5, 6-0, 6-3)
| Fabian Marozsan
-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Cameron Norrie
|04/02/2026
| Open Sud de France (Octavos de final)
| Martin Damm
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Roberto Bautista Agut
|02/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 2-1 (5-7, 6-3, 7-5)
| Christopher O'Connell
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Juncheng Shang
| 3-1 (6-4, 6-7, 6-4, 6-0)
| Roberto Bautista Agut
|13/01/2026
| ASB Classic (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Giovanni Mpetshi Perricard