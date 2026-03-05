Fabian Marozsan - Roberto Bautista Agut, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Fabian Marozsan - Roberto Bautista Agut: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de BNP Paribas Open
Fabian Marozsan - Roberto Bautista Agut: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 5 marzo 2026 22:02
Madrid, 5 de marzo de 2026.

El tenista Húngaro Fabian Marozsan(46) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Español Roberto Bautista Agut(93) este jueves a las 23:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/02/2025 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Fabian Marozsan 1-2 (6-3, 3-6, 6-7) Roberto Bautista Agut
02/01/2024 Hong Kong Tennis Open (Dieciseisavos de final) Fabian Marozsan 0-2 (2-6, 3-6) Roberto Bautista Agut
08/11/2023 Sofia Open (Octavos de final) Fabian Marozsan 2-1 (6-3, 3-6, 7-6) Roberto Bautista Agut

-Últimos Resultados de Fabian Marozsan.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Fabian Marozsan 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Arthur Rinderknech
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Fabian Marozsan 0-2 (2-6, 4-6) Andrey Rublev
17/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Ugo Humbert 0-2 (3-6, 1-6) Fabian Marozsan
07/02/2026 Davis Cup Qualifiers (Semifinal) Fabian Marozsan 1-2 (6-3, 3-6, 6-7) Ethan Quinn
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 3-2 (6-7, 4-6, 7-5, 6-0, 6-3) Fabian Marozsan

-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (6-7, 1-6) Cameron Norrie
04/02/2026 Open Sud de France (Octavos de final) Martin Damm 2-0 (6-1, 6-3) Roberto Bautista Agut
02/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 2-1 (5-7, 6-3, 7-5) Christopher O'Connell
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Juncheng Shang 3-1 (6-4, 6-7, 6-4, 6-0) Roberto Bautista Agut
13/01/2026 ASB Classic (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (3-6, 6-7) Giovanni Mpetshi Perricard

