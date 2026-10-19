Federico Cina - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de European Open

Federico Cina - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de octubre de 2026.
El tenista italiano Federico Cina(135) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo European Open al tenista español Jaume Munar(51) este lunes no antes de las 12:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Federico Cina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/10/2026
| European Open, Qualification (Cuartos de final)
| Remy Bertola
| 1-2 (6-3, 6-7, 6-7)
| Federico Cina
|17/10/2026
| European Open, Qualification (Octavos de final)
| Joel Schwaerzler
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Federico Cina
|07/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Alex Molcan
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-2)
| Federico Cina
|06/10/2026
| Shanghai Rolex Masters, Qualification (Sin Definir)
| Aziz Dougaz
| 1-2 (3-6, 6-4, 4-6)
| Federico Cina
|05/10/2026
| Shanghai Rolex Masters, Qualification (Sin Definir)
| Linang Xiao
| 1-2 (6-2, 3-6, 2-6)
| Federico Cina
Últimos Resultados de Jaume Munar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Jenson Brooksby
|05/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (5-7, 6-3, 6-1)
| Jaume Munar
|04/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final)
| Jaume Munar
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Kyrian Jacquet
|02/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Jaume Munar
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Jaime Faria
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (7-6, 4-6, 3-6)
| Jaume Munar