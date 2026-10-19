Federico Cina - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de European Open

Federico Cina - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de octubre de 2026.

El tenista italiano Federico Cina(135) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo European Open al tenista español Jaume Munar(51) este lunes no antes de las 12:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Federico Cina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 18/10/2026 European Open, Qualification (Cuartos de final) Remy Bertola 1-2 (6-3, 6-7, 6-7) Federico Cina 17/10/2026 European Open, Qualification (Octavos de final) Joel Schwaerzler 0-2 (3-6, 6-7) Federico Cina 07/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Alex Molcan 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) Federico Cina 06/10/2026 Shanghai Rolex Masters, Qualification (Sin Definir) Aziz Dougaz 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) Federico Cina 05/10/2026 Shanghai Rolex Masters, Qualification (Sin Definir) Linang Xiao 1-2 (6-2, 3-6, 2-6) Federico Cina

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