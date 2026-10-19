Federico Cina - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de European Open

Federico Cina - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de European Open
Federico Cina - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 19 octubre 2026 11:00
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Madrid, 19 de octubre de 2026.

El tenista italiano Federico Cina(135) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo European Open al tenista español Jaume Munar(51) este lunes no antes de las 12:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Federico Cina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/10/2026 European Open, Qualification (Cuartos de final) Remy Bertola 1-2 (6-3, 6-7, 6-7) Federico Cina
17/10/2026 European Open, Qualification (Octavos de final) Joel Schwaerzler 0-2 (3-6, 6-7) Federico Cina
07/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Alex Molcan 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) Federico Cina
06/10/2026 Shanghai Rolex Masters, Qualification (Sin Definir) Aziz Dougaz 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) Federico Cina
05/10/2026 Shanghai Rolex Masters, Qualification (Sin Definir) Linang Xiao 1-2 (6-2, 3-6, 2-6) Federico Cina

Últimos Resultados de Jaume Munar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 0-2 (5-7, 4-6) Jenson Brooksby
05/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) Jaume Munar
04/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final) Jaume Munar 2-0 (6-4, 6-2) Kyrian Jacquet
02/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Jaume Munar 2-0 (6-1, 6-1) Jaime Faria
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 1-2 (7-6, 4-6, 3-6) Jaume Munar
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