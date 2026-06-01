Felix Auger-Aliassime - Alejandro Tabilo, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Felix Auger-Aliassime - Alejandro Tabilo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de junio de 2026.
El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista chileno Alejandro Tabilo(36) este lunes a las 15:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2025
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Alejandro Tabilo
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|30/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-1 (5-7, 6-1, 7-6, 7-6)
| Brandon Nakashima
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-1 (4-6, 6-0, 7-5, 6-1)
| Roman Andres Burruchaga
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-2 (4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-6)
| Daniel Altmaier
|20/05/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-2 (6-4, 5-7, 4-6)
| Aleksandar Kovacevic
|19/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Vit Kopriva
-Últimos Resultados de Alejandro Tabilo.
|30/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Moise Kouame
| 1-3 (6-4, 3-6, 4-6, 6-7)
| Alejandro Tabilo
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 0-0 ()
| Valentin Vacherot
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 3-0 (6-1, 6-3, 6-4)
| Kamil Majchrzak
|16/05/2026
| Valencia (Semifinal)
| Alejandro Tabilo
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Miomir Kecmanovic
|15/05/2026
| Valencia (Cuartos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-1 (4-6, 7-5, 6-4)
| Dusan Lajovic