Felix Auger-Aliassime - Alejandro Tabilo, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Felix Auger-Aliassime - Alejandro Tabilo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: lunes, 1 junio 2026 14:33
Madrid, 1 de junio de 2026.

El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(6) se enfrenta en Octavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista chileno Alejandro Tabilo(36) este lunes a las 15:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2025 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-3, 6-3) Alejandro Tabilo

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

30/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-1 (5-7, 6-1, 7-6, 7-6) Brandon Nakashima
28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-1 (4-6, 6-0, 7-5, 6-1) Roman Andres Burruchaga
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-2 (4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-6) Daniel Altmaier
20/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 1-2 (6-4, 5-7, 4-6) Aleksandar Kovacevic
19/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (7-5, 6-1) Vit Kopriva

-Últimos Resultados de Alejandro Tabilo.

30/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Moise Kouame 1-3 (6-4, 3-6, 4-6, 6-7) Alejandro Tabilo
28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Alejandro Tabilo 0-0 () Valentin Vacherot
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Tabilo 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) Kamil Majchrzak
16/05/2026 Valencia (Semifinal) Alejandro Tabilo 0-2 (6-7, 3-6) Miomir Kecmanovic
15/05/2026 Valencia (Cuartos de final) Alejandro Tabilo 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) Dusan Lajovic

