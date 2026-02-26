Felix Auger-Aliassime - Jiri Lehecka, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Tennis Championships

Felix Auger-Aliassime - Jiri Lehecka: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Dubai Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de febrero de 2026.
El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Dubai Tennis Championships al tenista Checo Jiri Lehecka(24) este jueves a las 13:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/10/2025
| European Open (Final)
| Jiri Lehecka
| 1-2 (6-7, 7-6, 2-6)
| Felix Auger-Aliassime
|03/05/2024
| Madrid Open (Semifinal)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-0 (3-3)
| Jiri Lehecka
|22/01/2023
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 3-1 (4-6, 6-3, 7-6, 7-6)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|23/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Zhizhen Zhang
|15/02/2026
| Rotterdam Open (Final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Felix Auger-Aliassime
|14/02/2026
| Rotterdam Open (Semifinal)
| Alexander Bublik
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Felix Auger-Aliassime
|13/02/2026
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Tallon Griekspoor
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Jiri Lehecka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Octavos de final)
| Pablo Carreno Busta
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Jiri Lehecka
|24/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Luca Nardi
| 1-2 (6-4, 4-6, 2-6)
| Jiri Lehecka
|19/02/2026
| Qatar Open (Cuartos de final)
| Jiri Lehecka
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Arthur Fils
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Zizou Bergs
|17/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Jenson Brooksby