Felix Auger-Aliassime - Jiri Lehecka, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Tennis Championships

Felix Auger-Aliassime - Jiri Lehecka: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Dubai Tennis Championships
Felix Auger-Aliassime - Jiri Lehecka: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Dubai Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 26 febrero 2026 12:03
Madrid, 26 de febrero de 2026.

El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(8) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Dubai Tennis Championships al tenista Checo Jiri Lehecka(24) este jueves a las 13:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/10/2025 European Open (Final) Jiri Lehecka 1-2 (6-7, 7-6, 2-6) Felix Auger-Aliassime
03/05/2024 Madrid Open (Semifinal) Felix Auger-Aliassime 0-0 (3-3) Jiri Lehecka
22/01/2023 Australian Open ATP (Octavos de final) Jiri Lehecka 3-1 (4-6, 6-3, 7-6, 7-6) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/02/2026 Dubai Tennis Championships (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 6-4) Giovanni Mpetshi Perricard
23/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-3, 7-6) Zhizhen Zhang
15/02/2026 Rotterdam Open (Final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-2) Felix Auger-Aliassime
14/02/2026 Rotterdam Open (Semifinal) Alexander Bublik 0-2 (1-6, 2-6) Felix Auger-Aliassime
13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Tallon Griekspoor 0-2 (6-7, 2-6) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Jiri Lehecka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/02/2026 Dubai Tennis Championships (Octavos de final) Pablo Carreno Busta 0-2 (6-7, 4-6) Jiri Lehecka
24/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Luca Nardi 1-2 (6-4, 4-6, 2-6) Jiri Lehecka
19/02/2026 Qatar Open (Cuartos de final) Jiri Lehecka 0-2 (3-6, 3-6) Arthur Fils
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-2, 6-1) Zizou Bergs
17/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 2-0 (6-3, 6-3) Jenson Brooksby

