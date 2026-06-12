Felix Auger-Aliassime - Kamil Majchrzak, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Felix Auger-Aliassime - Kamil Majchrzak: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de junio de 2026.
El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(4) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Libema Open al tenista Polaco Kamil Majchrzak(76) este viernes a las 15:30.
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-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Marton Fucsovics
|03/06/2026
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 1-3 (6-4, 4-6, 4-6, 4-6)
| Flavio Cobolli
|01/06/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-0 (6-3, 7-5, 6-1)
| Alejandro Tabilo
|30/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-1 (5-7, 6-1, 7-6, 7-6)
| Brandon Nakashima
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-1 (4-6, 6-0, 7-5, 6-1)
| Roman Andres Burruchaga
-Últimos Resultados de Kamil Majchrzak.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Kamil Majchrzak
| 2-0 (6-0, 6-3)
| James McCabe
|10/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Otto Virtanen
| 1-2 (7-6, 4-6, 6-7)
| Kamil Majchrzak
|07/06/2026
| Birmingham (Semifinal)
| Otto Virtanen
| 2-1 (7-6, 6-7, 7-6)
| Kamil Majchrzak
|05/06/2026
| Birmingham (Cuartos de final)
| Sho Shimabukuro
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Kamil Majchrzak
|04/06/2026
| Birmingham (Octavos de final)
| Felix Gill
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Kamil Majchrzak