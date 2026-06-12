Felix Auger-Aliassime - Kamil Majchrzak, en directo hoy: sigue el partido de Libema Open

Felix Auger-Aliassime - Kamil Majchrzak: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Libema Open
Felix Auger-Aliassime - Kamil Majchrzak: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Libema Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 12 junio 2026 14:31
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Madrid, 12 de junio de 2026.

El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime(4) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Libema Open al tenista Polaco Kamil Majchrzak(76) este viernes a las 15:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-3, 6-4) Marton Fucsovics
03/06/2026 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 1-3 (6-4, 4-6, 4-6, 4-6) Flavio Cobolli
01/06/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-0 (6-3, 7-5, 6-1) Alejandro Tabilo
30/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-1 (5-7, 6-1, 7-6, 7-6) Brandon Nakashima
28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-1 (4-6, 6-0, 7-5, 6-1) Roman Andres Burruchaga

-Últimos Resultados de Kamil Majchrzak.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Kamil Majchrzak 2-0 (6-0, 6-3) James McCabe
10/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Otto Virtanen 1-2 (7-6, 4-6, 6-7) Kamil Majchrzak
07/06/2026 Birmingham (Semifinal) Otto Virtanen 2-1 (7-6, 6-7, 7-6) Kamil Majchrzak
05/06/2026 Birmingham (Cuartos de final) Sho Shimabukuro 0-2 (6-7, 3-6) Kamil Majchrzak
04/06/2026 Birmingham (Octavos de final) Felix Gill 0-2 (3-6, 3-6) Kamil Majchrzak

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