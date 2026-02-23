Felix Auger-Aliassime - Zhizhen Zhang, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Tennis Championships

Publicado: lunes, 23 febrero 2026 15:01
Madrid, 23 de febrero de 2026.

El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dubai Tennis Championships al tenista Chino Zhizhen Zhang(263) este lunes a las 16:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/01/2026 United Cup, Group B (Round Robin) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 6-4) Zhizhen Zhang
08/02/2024 Open 13 Provence (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (4-6, 4-6) Zhizhen Zhang

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/02/2026 Rotterdam Open (Final) Alex de Minaur 2-0 (6-3, 6-2) Felix Auger-Aliassime
14/02/2026 Rotterdam Open (Semifinal) Alexander Bublik 0-2 (1-6, 2-6) Felix Auger-Aliassime
13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Tallon Griekspoor 0-2 (6-7, 2-6) Felix Auger-Aliassime
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Hamad Medjedovic 0-2 (4-6, 4-6) Felix Auger-Aliassime
11/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Alexei Popyrin 0-2 (5-7, 3-6) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Zhizhen Zhang.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Jakub Mensik 2-0 (6-3, 6-2) Zhizhen Zhang
17/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Zhizhen Zhang 2-0 (6-4, 6-4) Roberto Carballes Baena
15/02/2026 Brisbane 2 (Final) Zhizhen Zhang 2-0 (6-2, 6-4) Alex Bolt
14/02/2026 Brisbane 2 (Semifinal) Zhizhen Zhang 2-0 (6-1, 6-4) Rei Sakamoto
13/02/2026 Brisbane 2 (Cuartos de final) Hayato Matsuoka 0-2 (3-6, 5-7) Zhizhen Zhang

