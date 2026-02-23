Felix Auger-Aliassime - Zhizhen Zhang, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Tennis Championships

Felix Auger-Aliassime - Zhizhen Zhang: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de febrero de 2026.
El tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dubai Tennis Championships al tenista Chino Zhizhen Zhang(263) este lunes a las 16:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/01/2026
| United Cup, Group B (Round Robin)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Zhizhen Zhang
|08/02/2024
| Open 13 Provence (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Zhizhen Zhang
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/02/2026
| Rotterdam Open (Final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Felix Auger-Aliassime
|14/02/2026
| Rotterdam Open (Semifinal)
| Alexander Bublik
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Felix Auger-Aliassime
|13/02/2026
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Tallon Griekspoor
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Felix Auger-Aliassime
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Hamad Medjedovic
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Felix Auger-Aliassime
|11/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Alexei Popyrin
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Zhizhen Zhang.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Jakub Mensik
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Zhizhen Zhang
|17/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Zhizhen Zhang
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Roberto Carballes Baena
|15/02/2026
| Brisbane 2 (Final)
| Zhizhen Zhang
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Alex Bolt
|14/02/2026
| Brisbane 2 (Semifinal)
| Zhizhen Zhang
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Rei Sakamoto
|13/02/2026
| Brisbane 2 (Cuartos de final)
| Hayato Matsuoka
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Zhizhen Zhang