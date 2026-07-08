Flavio Cobolli - Arthur Fery, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Flavio Cobolli - Arthur Fery: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de julio de 2026.
El tenista italiano Flavio Cobolli(10) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista Británico Arthur Fery(114) este miércoles no antes de las 16:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Arthur Fery
| 3-0 (7-6, 6-4, 6-1)
| Flavio Cobolli
-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-3 (5-7, 6-7, 3-6)
| Flavio Cobolli
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 2-3 (6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6)
| Flavio Cobolli
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| James Duckworth
| 1-3 (6-7, 6-3, 6-7, 1-6)
| Flavio Cobolli
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Mariano Navone
| 1-3 (6-1, 6-7, 3-6, 6-7)
| Flavio Cobolli
|15/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Frances Tiafoe
-Últimos Resultados de Arthur Fery.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Grigor Dimitrov
| 2-3 (5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-7)
| Arthur Fery
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 2-3 (6-2, 5-7, 6-2, 6-7, 6-7)
| Arthur Fery
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Arthur Fery
| 3-1 (5-7, 7-6, 6-3, 6-3)
| Otto Virtanen
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Damir Dzumhur
| 1-3 (6-3, 2-6, 2-6, 1-6)
| Arthur Fery
|24/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Octavos de final)
| Arthur Fery
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Juan Manuel Cerundolo