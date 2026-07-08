Flavio Cobolli - Arthur Fery, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Flavio Cobolli - Arthur Fery: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de julio de 2026.

El tenista italiano Flavio Cobolli(10) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista Británico Arthur Fery(114) este miércoles no antes de las 16:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Arthur Fery 3-0 (7-6, 6-4, 6-1) Flavio Cobolli

-Últimos Resultados de Flavio Cobolli.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 06/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Alex de Minaur 0-3 (5-7, 6-7, 3-6) Flavio Cobolli 04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 2-3 (6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6) Flavio Cobolli 02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) James Duckworth 1-3 (6-7, 6-3, 6-7, 1-6) Flavio Cobolli 01/07/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Mariano Navone 1-3 (6-1, 6-7, 3-6, 6-7) Flavio Cobolli 15/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Flavio Cobolli 0-2 (2-6, 6-7) Frances Tiafoe

-Últimos Resultados de Arthur Fery.