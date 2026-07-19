Francia 3 - 4 Inglaterra, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 19 julio 2026 0:29
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Madrid, 19 de julio de 2026.

La selección de Francia se enfrenta en Tercer Puesto a Inglaterra este sábado a las 23:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Hard Rock Stadium de Miami (Miami Gardens), en EE.UU..

-Onces iniciales confirmados.
FRANCIA: Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, Theo Hernandez; Warren Zaire-Emery, Adrien Rabiot, Michael Olise, Rayan Cherki, Desire Doue, Kylian Mbappe.
INGLATERRA: Dean Henderson; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Bukayo Saka, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Marcus Rashford, Ivan Toney.

-Últimos Resultados de Francia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/07/2026 World Cup Final Stage France 0-2 Spain
09/07/2026 World Cup Final Stage France 2-0 Morocco
04/07/2026 World Cup Final Stage Paraguay 0-1 France
30/06/2026 World Cup Final Stage France 3-0 Sweden
26/06/2026 World Cup Grp. I Norway 1-4 France

-Últimos Resultados de Inglaterra.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/07/2026 World Cup Final Stage England 1-2 Argentina
11/07/2026 World Cup Final Stage Norway 1-2 England
06/07/2026 World Cup Final Stage Mexico 2-3 England
01/07/2026 World Cup Final Stage England 2-1 DR Congo
27/06/2026 World Cup Grp. L Panama 0-2 England

66' Michael Olise crea una ocasión de gol para su compañero.

66' ¡G O O O O O O L! - ¡Kylian Mbappe ve puerta con la pierna izquierda!

66' Francia intenta crear peligro.

66' Francia tiene el control del balón.

66' Inglaterra intenta crear peligro.

66' Marc Guehi alivia la presión con un despeje.

65' Dayot Upamecano dispara desde fuera del área, pero Dean Henderson logra controlar el balón.

65' Francia intenta crear peligro.

65' Posesión de balón: Francia: 43 %, Inglaterra: 57 %.

65' Francia saca de banda en la mitad del campo rival.

64' Buen disparo de Michael Olise que va a puerta, pero detiene el portero.

64' Kylian Mbappe crea una ocasión de gol para su compañero.

64' Francia intenta crear peligro.

64' Lucas Digne Francia intercepta un centro dirigido al área.

64' Adrien Rabiot rechaza con éxito el disparo.

64' Un remate de Eberechi Eze es rechazado.

63' Ollie Watkins crea una ocasión de gol para su compañero.

63' Inglaterra intenta crear peligro.

63' Djed Spence hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

63' Francia intenta crear peligro.

63' Maxence Lacroix alivia la presión con un despeje.

63' Declan Rice es penalizado por empujar a Adrien Rabiot

63' Eberechi Eze crea una ocasión de gol para su compañero.

62' Inglaterra intenta crear peligro.

62' Inglaterra tiene el control del balón.

61' Inglaterra intenta crear peligro.

61' Saque de portería para Inglaterra.

61' Michael Olise remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

61' Francia intenta crear peligro.

61' Ezri Konsa hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

61' Francia intenta crear peligro.

60' Ivan Toney se impone a Maxence Lacroix en un duelo aéreo.

60' Declan Rice alivia la presión con un despeje.

60' Posesión de balón: Francia: 44 %, Inglaterra: 56 %.

60' Saque de portería para Francia.

60' Remate de cabeza de Ivan Toney a puerta, que detiene con comodidad Mike Maignan.

59' Declan Rice (Inglaterra) saca el córner desde la izquierda.

59' Dayot Upamecano alivia la presión con un despeje.

58' Inglaterra intenta crear peligro.

58' Bradley Barcola (Francia) va demasiado lejos y derriba a Bukayo Saka.

58' Bukayo Saka hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

58' Francia intenta crear peligro.

57' Lucas Digne alivia la presión con un despeje.

57' Fuera de juego señalado a Ousmane Dembele (Francia).

56' Francia intenta crear peligro.

56' Mike Maignan Francia intercepta un centro dirigido al área.

56' El árbitro pita tiro libre a Bradley Barcola (Francia) por zancadillear a Morgan Rogers.

56' Inglaterra intenta crear peligro.

55' Gran gol de Bradley Barcola.

55' Posesión de balón: Francia: 45 %, Inglaterra: 55 %.

55' Bradley Barcola logró anotar desde una posición fácil.

54' Asistencia de Kylian Mbappe en el gol.

54' Kylian Mbappe crea una ocasión de gol para su compañero.

54' ¡G O O O O O O L! - ¡Bradley Barcola anota con la pierna derecha!

54' Francia intenta crear peligro.

54' Saque de portería para Francia.

54' Un remate de vaselina de Eberechi Eze (Inglaterra) se marcha desviado.

54' Marc Guehi alivia la presión con un despeje.

53' Francia intenta crear peligro.

53' Adrien Rabiot hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

53' Inglaterra intenta crear peligro.

52' Inglaterra saca de banda en la mitad del campo rival.

52' Inglaterra intenta crear peligro.

52' Ezri Konsa alivia la presión con un despeje.

52' Francia intenta crear peligro.

51' Saque de portería para Inglaterra.

51' Adrien Rabiot (Francia) remata de volea, pero el balón se marcha desviado de la meta.

51' Ezri Konsa alivia la presión con un despeje.

51' Declan Rice hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

50' Francia intenta crear peligro.

50' Saque de portería para Francia.

50' Ollie Watkins (Inglaterra) hace un disparo que va desviado.

50' Inglaterra intenta crear peligro.

50' Ezri Konsa hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

50' Posesión de balón: Francia: 44 %, Inglaterra: 56 %.

49' ¡Dayot Upamecano dio el pase decisivo para el gol!

49' Francia intenta crear peligro.

49' Kylian Mbappe logró anotar desde una posición fácil.

48' Asistencia de Michael Olise en el gol.

48' Michael Olise crea una ocasión de gol para su compañero.

48' ¡G O O O O O O L! - ¡Kylian Mbappe ve puerta con la pierna izquierda!

48' Francia intenta crear peligro.

48' Dayot Upamecano hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

48' Declan Rice alivia la presión con un despeje.

48' Francia intenta crear peligro.

48' Inglaterra tiene el control del balón.

47' Ollie Watkins hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

47' Ezri Konsa alivia la presión con un despeje.

47' Inglaterra saca de banda en su mitad del campo.

47' Francia intenta crear peligro.

46' Djed Spence es penalizado por empujar a Ousmane Dembele

46' Inglaterra intenta crear peligro.

46' Cambio táctico. Marcus Rashford es sustituido por Ollie Watkins.

46' Cambio táctico. Desire Doue es sustituido por Bradley Barcola.

46' Cambio táctico. Rayan Cherki es sustituido por Ousmane Dembele.

46' Cambio táctico. Ibrahima Konate es sustituido por Dayot Upamecano.

46' Cambio táctico. Theo Hernandez es sustituido por Lucas Digne.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

45' +4 Maxence Lacroix rechaza con éxito el disparo.

11' Centro de Theo Hernandez Francia que llega con éxito a un compañero en el área.

45' +5 Gloriosa actuación de Inglaterra, y sus seguidores pueden celebrarlo durante el descanso.

45' +5 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +5 Posesión de balón: Francia: 45 %, Inglaterra: 55 %.

45' +5 Marc Guehi es penalizado por empujar a Mike Maignan

45' +5 Mike Maignan Francia intercepta un centro dirigido al área.

45' +5 Bukayo Saka saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

45' +4 Un remate de Ivan Toney es rechazado.

45' +4 Inglaterra intenta crear peligro.

45' +4 Saque de portería para Francia.

45' +3 Inglaterra intenta crear peligro.

45' +3 Declan Rice alivia la presión con un despeje.

45' +1 Eberechi Eze crea una ocasión de gol para su compañero.

45' +1 Asistencia de Eberechi Eze en el gol.

45' +1 ¡G O O O O O O L! - ¡Bukayo Saka (Inglaterra) bate al guardameta desde fuera del área con la pierna izquierda!

45' +1 Inglaterra intenta crear peligro.

45' +1 Inglaterra tiene el control del balón.

45' +1 El árbitro pita tiro libre a Ibrahima Konate (Francia) por zancadillear a Djed Spence.

45' +1 Inglaterra intenta crear peligro.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 4 minuto(s) de tiempo añadido.

45' Inglaterra tiene el control del balón.

45' Posesión de balón: Francia: 45 %, Inglaterra: 55 %.

45' Jarell Quansah Inglaterra intercepta un centro dirigido al área.

44' Francia intenta crear peligro.

44' Francia saca de banda en su mitad del campo.

43' Francia saca de banda en su mitad del campo.

43' Inglaterra intenta crear peligro.

43' Inglaterra tiene el control del balón.

42' Francia intenta crear peligro.

42' Ibrahima Konate Francia intercepta un centro dirigido al área.

42' Inglaterra intenta crear peligro.

41' Saque de portería para Francia.

41' Inglaterra intenta crear peligro.

38' Bukayo Saka logró anotar desde una posición fácil.

40' Saque de portería para Inglaterra.

40' Ezri Konsa (Inglaterra) va demasiado lejos y derriba a Desire Doue.

40' Posesión de balón: Francia: 48 %, Inglaterra: 52 %.

40' Mike Maignan Francia intercepta un centro dirigido al área.

40' Inglaterra intenta crear peligro.

40' Inglaterra tiene el control del balón.

39' Maxence Lacroix Francia intercepta un centro dirigido al área.

39' Inglaterra intenta crear peligro.

38' Gran gol de Bukayo Saka.

37' Marcus Rashford crea una ocasión de gol para su compañero.

37' Asistencia de Marcus Rashford en el gol.

37' Ibrahima Konate rechaza con éxito el disparo.

37' ¡Bukayo Saka define bien, pero su disparo es repelido en la línea de gol!

37' ¡Parada crucial del Mike Maignan!

37' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Marcus Rashford debería haber anotado desde esa posición.

37' Buen disparo de Marcus Rashford que va a puerta, pero detiene el portero.

37' ¡G O O O O O O L! - ¡Bukayo Saka marca con la pierna izquierda!

37' Inglaterra inicia un contraataque.

37' Dean Henderson Inglaterra intercepta un centro dirigido al área.

36' Djed Spence alivia la presión con un despeje.

36' Declan Rice alivia la presión con un despeje.

36' Francia intenta crear peligro.

36' Marcus Rashford crea una ocasión de gol para su compañero.

36' Inglaterra intenta crear peligro.

35' Bukayo Saka hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

35' Michael Olise (Francia) saca un córner en corto desde la derecha.

35' Posesión de balón: Francia: 47 %, Inglaterra: 53 %.

35' Buen disparo de Kylian Mbappe que va a puerta, pero detiene el portero.

35' Francia intenta crear peligro.

35' Djed Spence (Inglaterra) va demasiado lejos y derriba a Rayan Cherki.

34' Fuera de juego señalado a Ivan Toney (Inglaterra).

34' Marcus Rashford dispara desde fuera del área, pero Mike Maignan logra controlar el balón.

33' Inglaterra intenta crear peligro.

33' Morgan Rogers hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

33' Michael Olise alivia la presión con un despeje.

33' Inglaterra intenta crear peligro.

32' Desire Doue es penalizado por empujar a Jarell Quansah

32' Inglaterra está satisfecho con el resultado hasta ahora.

31' Adrien Rabiot alivia la presión con un despeje.

31' Inglaterra saca de banda en su mitad del campo.

31' Declan Rice hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

31' Francia intenta crear peligro.

30' Inglaterra tiene el control del balón.

30' Posesión de balón: Francia: 49 %, Inglaterra: 51 %.

30' Marc Guehi alivia la presión con un despeje.

29' Francia intenta crear peligro.

28' Fuera de juego señalado a Kylian Mbappe (Francia).

28' Francia intenta crear peligro.

28' Adrien Rabiot hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

4' El árbitro pita tiro libre a Jarell Quansah (Inglaterra) por zancadillear a Desire Doue.

27' Inglaterra tiene el control del balón.

27' Inglaterra saca de banda en la mitad del campo rival.

27' Saque de portería para Inglaterra.

27' Inglaterra intenta crear peligro.

1' Francia saca, y da comienzo el partido.

25' Posesión de balón: Francia: 54 %, Inglaterra: 46 %.

26' Se reanuda el partido.

23' El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.

23' Kylian Mbappe remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

22' Francia intenta crear peligro.

22' Fuera de juego señalado a Ivan Toney (Inglaterra).

21' Inglaterra intenta crear peligro.

21' El árbitro pita tiro libre a Ibrahima Konate (Francia) por zancadillear a Ivan Toney.

20' A las manos de Dean Henderson, que sale y se apodera del balón.

20' Francia intenta crear peligro.

20' Posesión de balón: Francia: 51 %, Inglaterra: 49 %.

20' El árbitro pita tiro libre a Eberechi Eze (Inglaterra) por zancadillear a Malo Gusto.

18' Ezri Konsa se impone a Adrien Rabiot en un duelo aéreo.

18' Asistencia de Declan Rice en el gol.

18' G O O O O O O L - Ezri Konsa (Inglaterra) conecta un cabezazo y anota.

18' Declan Rice (Inglaterra) saca el córner desde la izquierda.

18' Maxence Lacroix rechaza con éxito el disparo.

18' Eberechi Eze crea una ocasión de gol para su compañero.

18' Un remate de Bukayo Saka es rechazado.

18' Inglaterra inicia un contraataque.

18' Marc Guehi alivia la presión con un despeje.

17' Los espectadores se entretienen haciendo la ola.

17' A las manos de Mike Maignan, que sale y se apodera del balón.

17' Inglaterra intenta crear peligro.

17' Inglaterra tiene el control del balón.

16' Djed Spence alivia la presión con un despeje.

16' Francia intenta crear peligro.

11' Marc Guehi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

15' Ivan Toney Inglaterra intercepta un centro dirigido al área.

15' Rayan Cherki (Francia) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.

15' Posesión de balón: Francia: 48 %, Inglaterra: 52 %.

15' Marc Guehi Inglaterra intercepta un centro dirigido al área.

14' Francia intenta crear peligro.

14' Warren Zaire-Emery hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

14' Inglaterra intenta crear peligro.

14' El árbitro pita tiro libre a Maxence Lacroix (Francia) por zancadillear a Ivan Toney.

14' Djed Spence hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

14' Francia intenta crear peligro.

13' Francia tiene el control del balón.

11' Eberechi Eze rechaza con éxito el disparo.

12' Inglaterra saca de banda en su mitad del campo.

12' Ezri Konsa hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

12' Francia intenta crear peligro.

12' REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.

12' VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Inglaterra.

12' Fuera de juego señalado a Bukayo Saka (Inglaterra).

12' Inglaterra intenta crear peligro.

11' Un remate de Warren Zaire-Emery es rechazado.

11' Rayan Cherki dispara desde fuera del área, pero Dean Henderson logra controlar el balón.

11' Francia intenta crear peligro.

11' Malo Gusto alivia la presión con un despeje.

10' Ambos equipos están jugando limpio, y el árbitro casi no interviene.

10' Inglaterra tiene el control del balón.

10' Posesión de balón: Francia: 49 %, Inglaterra: 51 %.

10' Ibrahima Konate Francia intercepta un centro dirigido al área.

9' El árbitro pita tiro libre a Malo Gusto (Francia) por zancadillear a Eberechi Eze.

8' Djed Spence hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

8' Rayan Cherki crea una ocasión de gol para su compañero.

8' Francia inicia un contraataque.

8' Theo Hernandez rechaza con éxito el disparo.

8' Un remate de Eberechi Eze es rechazado.

8' Morgan Rogers crea una ocasión de gol para su compañero.

8' Declan Rice saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

7' Malo Gusto rechaza con éxito el disparo.

7' Un remate de Marcus Rashford es rechazado.

7' Centro de Bukayo Saka Inglaterra que llega con éxito a un compañero en el área.

7' Inglaterra inicia un contraataque.

7' Ezri Konsa alivia la presión con un despeje.

6' Ibrahima Konate alivia la presión con un despeje.

6' Inglaterra intenta crear peligro.

6' Inglaterra tiene el control del balón.

5' Declan Rice rechaza con éxito el disparo.

5' Un remate de Kylian Mbappe es rechazado.

5' Francia intenta crear peligro.

5' Posesión de balón: Francia: 28 %, Inglaterra: 72 %.

4' Francia tiene el control del balón.

3' Inglaterra ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?

3' ¡G O O O O O O L! - ¡Declan Rice (Inglaterra) anota desde fuera del área con la pierna derecha!

3' Inglaterra intenta crear peligro.

3' Declan Rice alivia la presión con un despeje.

2' Francia saca de banda en su mitad del campo.

2' Maxence Lacroix Francia intercepta un centro dirigido al área.

2' Inglaterra intenta crear peligro.

2' Malo Gusto alivia la presión con un despeje.

1' Inglaterra intenta crear peligro.

1' Inglaterra tiene el control del balón.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Meteorología: cielo nublado.

1' Inglaterra saca de banda en su mitad del campo.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Miami Stadium. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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