Francia 3 - 4 Inglaterra, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 19 de julio de 2026.

La selección de Francia se enfrenta en Tercer Puesto a Inglaterra este sábado a las 23:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Hard Rock Stadium de Miami (Miami Gardens), en EE.UU..

-Onces iniciales confirmados.

FRANCIA: Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, Theo Hernandez; Warren Zaire-Emery, Adrien Rabiot, Michael Olise, Rayan Cherki, Desire Doue, Kylian Mbappe.

INGLATERRA: Dean Henderson; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Bukayo Saka, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Marcus Rashford, Ivan Toney.

-Últimos Resultados de Francia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/07/2026 World Cup Final Stage France 0-2 Spain 09/07/2026 World Cup Final Stage France 2-0 Morocco 04/07/2026 World Cup Final Stage Paraguay 0-1 France 30/06/2026 World Cup Final Stage France 3-0 Sweden 26/06/2026 World Cup Grp. I Norway 1-4 France

-Últimos Resultados de Inglaterra.