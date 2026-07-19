Francia 3 - 4 Inglaterra, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 19 de julio de 2026.
La selección de Francia se enfrenta en Tercer Puesto a Inglaterra este sábado a las 23:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Hard Rock Stadium de Miami (Miami Gardens), en EE.UU..
-Onces iniciales confirmados.
FRANCIA: Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, Theo Hernandez; Warren Zaire-Emery, Adrien Rabiot, Michael Olise, Rayan Cherki, Desire Doue, Kylian Mbappe.
INGLATERRA: Dean Henderson; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Bukayo Saka, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Marcus Rashford, Ivan Toney.
-Últimos Resultados de Francia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/07/2026
| World Cup Final Stage
| France
| 0-2
| Spain
|09/07/2026
| World Cup Final Stage
| France
| 2-0
| Morocco
|04/07/2026
| World Cup Final Stage
| Paraguay
| 0-1
| France
|30/06/2026
| World Cup Final Stage
| France
| 3-0
| Sweden
|26/06/2026
| World Cup Grp. I
| Norway
| 1-4
| France
-Últimos Resultados de Inglaterra.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/07/2026
| World Cup Final Stage
| England
| 1-2
| Argentina
|11/07/2026
| World Cup Final Stage
| Norway
| 1-2
| England
|06/07/2026
| World Cup Final Stage
| Mexico
| 2-3
| England
|01/07/2026
| World Cup Final Stage
| England
| 2-1
| DR Congo
|27/06/2026
| World Cup Grp. L
| Panama
| 0-2
| England