Francia - Marruecos, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Francia - Marruecos: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de julio de 2026.
La selección de Francia se enfrenta en Cuartos de final a Marruecos este jueves a las 22:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Gillette Stadium de Boston (Foxborough), en EE.UU..
-Onces iniciales probables.
FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappe.
MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Brahim Diaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Soufiane Rahimi.
-Últimos Resultados de Francia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/07/2026
| World Cup Final Stage
| Paraguay
| 0-1
| France
|30/06/2026
| World Cup Final Stage
| France
| 3-0
| Sweden
|26/06/2026
| World Cup Grp. I
| Norway
| 1-4
| France
|22/06/2026
| World Cup Grp. I
| France
| 3-0
| Iraq
|16/06/2026
| World Cup Grp. I
| France
| 3-1
| Senegal
-Últimos Resultados de Marruecos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/07/2026
| World Cup Final Stage
| Canada
| 0-3
| Morocco
|30/06/2026
| World Cup Final Stage
| Netherlands
| 3-4
| Morocco
|25/06/2026
| World Cup Grp. C
| Morocco
| 4-2
| Haiti
|20/06/2026
| World Cup Grp. C
| Scotland
| 0-1
| Morocco
|14/06/2026
| World Cup Grp. C
| Brazil
| 1-1
| Morocco