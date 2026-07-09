Francia - Marruecos, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Francia - Marruecos: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de julio de 2026.

La selección de Francia se enfrenta en Cuartos de final a Marruecos este jueves a las 22:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Gillette Stadium de Boston (Foxborough), en EE.UU..

-Onces iniciales probables.

FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappe.

MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Brahim Diaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Soufiane Rahimi.

-Últimos Resultados de Francia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/07/2026 World Cup Final Stage Paraguay 0-1 France 30/06/2026 World Cup Final Stage France 3-0 Sweden 26/06/2026 World Cup Grp. I Norway 1-4 France 22/06/2026 World Cup Grp. I France 3-0 Iraq 16/06/2026 World Cup Grp. I France 3-1 Senegal

-Últimos Resultados de Marruecos.