Francia - Marruecos, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Francia - Marruecos: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Copa Mundial de la FIFA
Onces Iniciales probables: Francia - Marruecos: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 9 julio 2026 17:00
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Madrid, 9 de julio de 2026.

La selección de Francia se enfrenta en Cuartos de final a Marruecos este jueves a las 22:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Gillette Stadium de Boston (Foxborough), en EE.UU..

-Onces iniciales probables.
FRANCIA: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappe.
MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Brahim Diaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Soufiane Rahimi.

-Últimos Resultados de Francia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/07/2026 World Cup Final Stage Paraguay 0-1 France
30/06/2026 World Cup Final Stage France 3-0 Sweden
26/06/2026 World Cup Grp. I Norway 1-4 France
22/06/2026 World Cup Grp. I France 3-0 Iraq
16/06/2026 World Cup Grp. I France 3-1 Senegal

-Últimos Resultados de Marruecos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/07/2026 World Cup Final Stage Canada 0-3 Morocco
30/06/2026 World Cup Final Stage Netherlands 3-4 Morocco
25/06/2026 World Cup Grp. C Morocco 4-2 Haiti
20/06/2026 World Cup Grp. C Scotland 0-1 Morocco
14/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 1-1 Morocco

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