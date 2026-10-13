Galatasaray 0 - 0 Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 13 de octubre de 2026.
El Galatasaray se enfrenta en Fase de Grupos (II) al Barcelona este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Rams Global Stadyumu
Onces iniciales confirmados
GALATASARAY: Ugurcan Cakir; Davinson Sanchez, Evren Eren Elmali, Baris Alper Yilmaz, Ismail Jakobs; Lucas Torreira, Aleksey Batrakov, Mario Lemina, Yunus Akgun, Rafael Leao, Victor Osimhen.
BARCELONA: Joan Garcia; Pau Cubarsi, Eric Garcia, Joao Cancelo, Gerard Martin; Fermin Lopez, Rodri, Pedri, Anthony Gordon, Lamine Yamal, Dani Olmo.
Últimos Resultados de Galatasaray
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/09/2026
| Champions
| Sporting CP
| 3-1
| Galatasaray
|18/03/2026
| Champions
| Liverpool
| 4-0
| Galatasaray
|10/03/2026
| Champions
| Galatasaray
| 1-0
| Liverpool
|25/02/2026
| Champions
| Juventus
| 3-2
| Galatasaray
|17/02/2026
| Champions
| Galatasaray
| 5-2
| Juventus
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|19/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Barcelona
|16/09/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 7-2
| Racing
|13/09/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-4
| Barcelona
|09/09/2026
| Champions
| Barcelona
| 5-1
| Feyenoord
22' Galatasaray tiene el control del balón.
22' Galatasaray tiene el control del balón.
21' Gerard Martin se impone a Lucas Torreira en un duelo aéreo.
21' Gerard Martin se impone a Lucas Torreira en un duelo aéreo.
21' Victor Osimhen se impone a Gerard Martin en un duelo aéreo.
21' Victor Osimhen se impone a Gerard Martin en un duelo aéreo.
20' El árbitro pita tiro libre a Fermin Lopez (Barcelona) por zancadillear a Evren Eren Elmali.
20' El árbitro pita tiro libre a Fermin Lopez (Barcelona) por zancadillear a Evren Eren Elmali.
20' Evren Eren Elmali hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
20' Evren Eren Elmali hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
20' Barcelona tiene el control del balón.
20' Barcelona tiene el control del balón.
20' Posesión de balón: Galatasaray: 31 %, Barcelona: 69 %.
20' Posesión de balón: Galatasaray: 31 %, Barcelona: 69 %.
20' Davinson Sánchez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
20' Davinson Sánchez hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
20' Barcelona intenta crear peligro.
20' Barcelona intenta crear peligro.
19' Mario Lemina alivia la presión con un despeje.
19' Mario Lemina alivia la presión con un despeje.
19' Galatasaray saca de banda en su mitad del campo.
19' Galatasaray saca de banda en su mitad del campo.
19' Lamine Yamal alivia la presión con un despeje.
19' Lamine Yamal alivia la presión con un despeje.
18' Ismail Jakobs hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
18' Ismail Jakobs hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
18' Barcelona tiene el control del balón.
18' Barcelona tiene el control del balón.
18' Saque de portería para Galatasaray.
18' Saque de portería para Galatasaray.
18' Fermin Lopez remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
18' Fermin Lopez remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
18' Barcelona intenta crear peligro.
18' Barcelona intenta crear peligro.
17' Está lloviendo, complicando el juego a los futbolistas.
17' Está lloviendo, complicando el juego a los futbolistas.
17' Barcelona tiene el control del balón.
17' Barcelona tiene el control del balón.
17' Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
17' Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
16' Davinson Sánchez alivia la presión con un despeje.
16' Davinson Sánchez alivia la presión con un despeje.
16' Buen disparo de Anthony Gordon que va a puerta, pero detiene el portero.
16' Buen disparo de Anthony Gordon que va a puerta, pero detiene el portero.
16' Pedri crea una ocasión de gol para su compañero.
16' Pedri crea una ocasión de gol para su compañero.
16' Ataque potencialmente peligroso de Barcelona.
16' Ataque potencialmente peligroso de Barcelona.
16' Gerard Martin se impone a Victor Osimhen en un duelo aéreo.
16' Gerard Martin se impone a Victor Osimhen en un duelo aéreo.
16' Saque de portería para Galatasaray.
16' Saque de portería para Galatasaray.
16' Barcelona intenta crear peligro.
16' Barcelona intenta crear peligro.
16' Se reanuda el juego con un bote neutral.
16' Se reanuda el juego con un bote neutral.
15' El juego se detiene después de que el balón haya sido tocado por el árbitro.
15' El juego se detiene después de que el balón haya sido tocado por el árbitro.
15' Barcelona tiene el control del balón.
15' Barcelona tiene el control del balón.
15' Posesión de balón: Galatasaray: 35 %, Barcelona: 65 %.
15' Posesión de balón: Galatasaray: 35 %, Barcelona: 65 %.
14' Fuera de juego señalado a Victor Osimhen (Galatasaray).
14' Fuera de juego señalado a Victor Osimhen (Galatasaray).
14' Pau Cubarsí alivia la presión con un despeje.
14' Pau Cubarsí alivia la presión con un despeje.
14' Galatasaray tiene el control del balón.
14' Galatasaray tiene el control del balón.
14' Galatasaray saca de banda en la mitad del campo rival.
14' Galatasaray saca de banda en la mitad del campo rival.
14' Pau Cubarsí se impone a Rafael Leao en un duelo aéreo.
14' Pau Cubarsí se impone a Rafael Leao en un duelo aéreo.
13' Barcelona tiene el control del balón.
13' Barcelona tiene el control del balón.
13' Se reanuda el partido.
13' Se reanuda el partido.
13' Se detiene el juego. Hay empujones y enfrentamientos verbales entre los jugadores. El árbitro debe intervenir.
13' Se detiene el juego. Hay empujones y enfrentamientos verbales entre los jugadores. El árbitro debe intervenir.
12' Saque de portería para Galatasaray.
12' Saque de portería para Galatasaray.
12' Lamine Yamal remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
12' Lamine Yamal remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
12' Barcelona intenta crear peligro.
12' Barcelona intenta crear peligro.
12' El árbitro pita tiro libre a Lucas Torreira (Galatasaray) por zancadillear a Rodri.
12' El árbitro pita tiro libre a Lucas Torreira (Galatasaray) por zancadillear a Rodri.
12' Gerard Martin alivia la presión con un despeje.
12' Gerard Martin alivia la presión con un despeje.
12' Galatasaray saca de banda en su mitad del campo.
12' Galatasaray saca de banda en su mitad del campo.
12' Anthony Gordon alivia la presión con un despeje.
12' Anthony Gordon alivia la presión con un despeje.
11' Mario Lemina Galatasaray intercepta un centro dirigido al área.
11' Mario Lemina Galatasaray intercepta un centro dirigido al área.
11' Barcelona intenta crear peligro.
11' Barcelona intenta crear peligro.
11' Evren Eren Elmali hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
11' Evren Eren Elmali hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
11' Galatasaray saca de banda en la mitad del campo rival.
11' Galatasaray saca de banda en la mitad del campo rival.
11' A las manos de Joan García, que sale y se apodera del balón.
11' A las manos de Joan García, que sale y se apodera del balón.
10' Fuera de juego señalado a João Cancelo (Barcelona).
10' Fuera de juego señalado a João Cancelo (Barcelona).
10' Ataque potencialmente peligroso de Barcelona.
10' Ataque potencialmente peligroso de Barcelona.
10' Posesión de balón: Galatasaray: 36 %, Barcelona: 64 %.
10' Posesión de balón: Galatasaray: 36 %, Barcelona: 64 %.
10' Barcelona tiene el control del balón.
10' Barcelona tiene el control del balón.
9' Fuera de juego señalado a Victor Osimhen (Galatasaray).
9' Fuera de juego señalado a Victor Osimhen (Galatasaray).
9' Pau Cubarsí Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
9' Pau Cubarsí Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
9' Gerard Martin alivia la presión con un despeje.
9' Gerard Martin alivia la presión con un despeje.
9' Pau Cubarsí Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
9' Pau Cubarsí Barcelona intercepta un centro dirigido al área.
9' Galatasaray intenta crear peligro.
9' Galatasaray intenta crear peligro.
8' Fermin Lopez (Barcelona) va demasiado lejos y derriba a Mario Lemina.
8' Fermin Lopez (Barcelona) va demasiado lejos y derriba a Mario Lemina.
8' Barcelona tiene el control del balón.
8' Barcelona tiene el control del balón.
7' Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
7' Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
7' Victor Osimhen alivia la presión con un despeje.
7' Victor Osimhen alivia la presión con un despeje.
7' Joan García alivia la presión con un despeje.
7' Joan García alivia la presión con un despeje.
7' Galatasaray tiene el control del balón.
7' Galatasaray tiene el control del balón.
6' Fuera de juego señalado a Dani Olmo (Barcelona).
6' Fuera de juego señalado a Dani Olmo (Barcelona).
6' Pedri crea una ocasión de gol para su compañero.
6' Pedri crea una ocasión de gol para su compañero.
6' Ataque potencialmente peligroso de Barcelona.
6' Ataque potencialmente peligroso de Barcelona.
6' Barcelona tiene el control del balón.
6' Barcelona tiene el control del balón.
6' Eric García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
6' Eric García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
5' Evren Eren Elmali alivia la presión con un despeje.
5' Evren Eren Elmali alivia la presión con un despeje.
5' Barcelona tiene el control del balón.
5' Barcelona tiene el control del balón.
5' Posesión de balón: Galatasaray: 18 %, Barcelona: 82 %.
5' Posesión de balón: Galatasaray: 18 %, Barcelona: 82 %.
4' Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
4' Barcelona saca de banda en su mitad del campo.
4' Eric García alivia la presión con un despeje.
4' Eric García alivia la presión con un despeje.
4' Galatasaray tiene el control del balón.
4' Galatasaray tiene el control del balón.
4' Galatasaray saca de banda en la mitad del campo rival.
4' Galatasaray saca de banda en la mitad del campo rival.
4' Barcelona tiene el control del balón.
4' Barcelona tiene el control del balón.
3' Davinson Sánchez (Galatasaray) va demasiado lejos y derriba a Dani Olmo.
3' Davinson Sánchez (Galatasaray) va demasiado lejos y derriba a Dani Olmo.
3' Eric García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
3' Eric García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
2' Anthony Gordon (Barcelona) va demasiado lejos y derriba a Baris Alper Yilmaz.
2' Anthony Gordon (Barcelona) va demasiado lejos y derriba a Baris Alper Yilmaz.
2' Baris Alper Yilmaz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
2' Baris Alper Yilmaz hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
2' Pau Cubarsí se impone a Rafael Leao en un duelo aéreo.
2' Pau Cubarsí se impone a Rafael Leao en un duelo aéreo.
2' Saque de portería para Galatasaray.
2' Saque de portería para Galatasaray.
2' Barcelona intenta crear peligro.
2' Barcelona intenta crear peligro.
1' Ismail Jakobs alivia la presión con un despeje.
1' Ismail Jakobs alivia la presión con un despeje.
1' Barcelona tiene el control del balón.
1' Barcelona tiene el control del balón.
1' Pau Cubarsí alivia la presión con un despeje.
1' Pau Cubarsí alivia la presión con un despeje.
1' El campo se halla en excelentes condiciones.
1' El campo se halla en excelentes condiciones.
1' Bienvenidos al partido de esta noche.
1' Bienvenidos al partido de esta noche.
1' Galatasaray saca, y da comienzo el partido.
1' Galatasaray saca, y da comienzo el partido.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
0' Bienvenidos a Rams Global Stadyumu. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
0' Bienvenidos a Rams Global Stadyumu. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
Contenido patrocinado