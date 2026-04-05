Getafe - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de abril de 2026.

El Getafe, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Athletic este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Betis, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 76 30 2 Champions Real Madrid 69 30 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 30 5 Europa League Betis 45 30 6 Conference League Real Sociedad 41 30 8 Permanencia Getafe 38 29 10 Permanencia Athletic Bilbao 38 29 18 Descenso Elche 29 30 19 Descenso Levante 26 30 20 Descenso Real Oviedo 21 29

-Onces iniciales probables.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Djene, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Diego Rico; Luis Milla, Mauro Arambarri, Mario Martin; Martin Satriano, Luis Vazquez.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Alejandro Rego, Inigo Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet, Alex Berenguer, Inaki Williams, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe 15/05/2025 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao 15/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Getafe 03/05/2024 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao 27/09/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-2 Getafe

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe 14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe 08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis 02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe 22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla

-Últimos Resultados del Athletic.