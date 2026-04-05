Getafe - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Getafe - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 5 abril 2026 9:01
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Madrid, 5 de abril de 2026.

El Getafe, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 30 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Athletic este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Betis, añadiendo 3 puntos más a los 38 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 76 30
2 Champions Real Madrid 69 30
3 Champions Villarreal 58 29
4 Champions Atlético 57 30
5 Europa League Betis 45 30
6 Conference League Real Sociedad 41 30
8 Permanencia Getafe 38 29
10 Permanencia Athletic Bilbao 38 29
18 Descenso Elche 29 30
19 Descenso Levante 26 30
20 Descenso Real Oviedo 21 29

-Onces iniciales probables.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Djene, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Diego Rico; Luis Milla, Mauro Arambarri, Mario Martin; Martin Satriano, Luis Vazquez.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Alejandro Rego, Inigo Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet, Alex Berenguer, Inaki Williams, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe
15/05/2025 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao
15/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Getafe
03/05/2024 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao
27/09/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-2 Getafe

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe
14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe
08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis
02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe
22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis
14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao
07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona
28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao
20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche

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