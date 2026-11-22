Onces Iniciales probables: Getafe - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de noviembre de 2026.
El Getafe, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante Atlético de Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra Villareal, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada como local contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 28 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 36
| 13
|2
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 13
|3
| Champions
| Atlético
| 28
| 12
|4
| Champions
| Betis
| 27
| 13
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 12
|6
| Conference League
| Sevilla
| 19
| 13
|15
| Permanencia
| Getafe
| 12
| 12
|18
| Descenso
| Levante
| 11
| 12
|19
| Descenso
| Elche
| 10
| 12
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 12
Onces iniciales probables
GETAFE: David Soria; Daniel Carvajal, Zaid Abner Romero, Johan Mojica, Djene; Andres Garcia, Mario Martin, Ramon Terrats, Orel Mangala; Martin Satriano, Enes Unal.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Robin Le Normand; Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Koke; Julian Alvarez, Alejandro Baena, Giuliano Simeone.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Getafe
|23/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Atlético
|09/03/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Atlético
|15/12/2024
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Getafe
|15/05/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-3
| Atlético
Últimos Resultados de Getafe
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|01/11/2026
| LaLiga
| Getafe
| 3-1
| Sevilla
|25/10/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-0
| Getafe
|19/10/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Rayo
|10/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
Últimos Resultados de Atlético de Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|03/11/2026
| Champions
| Atlético
| 0-2
| Bayern Munich
|31/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Atlético
|24/10/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Deportivo
|20/10/2026
| Champions
| VfB Stuttgart
| 1-1
| Atlético