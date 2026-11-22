Onces Iniciales probables: Getafe - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 22 de noviembre de 2026.

El Getafe, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante Atlético de Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra Villareal, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada como local contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 28 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 36 13 2 Champions Real Madrid 33 13 3 Champions Atlético 28 12 4 Champions Betis 27 13 5 Europa League Real Sociedad 22 12 6 Conference League Sevilla 19 13 15 Permanencia Getafe 12 12 18 Descenso Levante 11 12 19 Descenso Elche 10 12 20 Descenso Malaga 5 12

Onces iniciales probables

GETAFE: David Soria; Daniel Carvajal, Zaid Abner Romero, Johan Mojica, Djene; Andres Garcia, Mario Martin, Ramon Terrats, Orel Mangala; Martin Satriano, Enes Unal.ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Robin Le Normand; Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Koke; Julian Alvarez, Alejandro Baena, Giuliano Simeone.

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