Madrid, 22 de noviembre de 2026.

El Getafe, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el estadio Coliseum ante Atlético de Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra Villareal, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el tercero lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada como local contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 28 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

GETAFE: David Soria; Djene, Zaid Abner Romero, Johan Mojica, Jean Ives Valou; Andres Garcia, Francho Serrano, Ramon Terrats, Orel Mangala; Ivan Azon, Enes Unal.ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Robin Le Normand; Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Koke; Julian Alvarez, Alejandro Baena, Giuliano Simeone.

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