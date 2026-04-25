Getafe - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Getafe - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.

El Getafe, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el estadio Coliseum ante el Barcelona este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Celta, añadiendo 3 puntos más a los 82 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Sebastian Boselli, Domingos Duarte, Djene, Davinchi; Veljko Birmancevic, Luis Milla, Mauro Arambarri, Mario Martin, Martin Satriano.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Pedri, Gavi, Roony Bardghji, Dani Olmo, Fermin Lopez, Robert Lewandowski.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe 18/01/2025 LaLiga Getafe 1-1 Barcelona 25/09/2024 LaLiga Barcelona 1-0 Getafe 24/02/2024 LaLiga Barcelona 4-0 Getafe 13/08/2023 LaLiga Getafe 0-0 Barcelona

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/04/2026 LaLiga Real Sociedad 0-1 Getafe 13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe 05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao 21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe 14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe

-Últimos Resultados del Barcelona.