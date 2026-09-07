Getafe - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Getafe - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 7 de septiembre de 2026.

El Getafe, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el estadio Coliseum ante Celta de Vigo este lunes a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Celta de Vigo ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra el Celta de Vigo, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

GETAFE: David Soria; Johan Mojica, Kiko, Djene, Zaid Abner Romero, Nemanja Gudelj; Orel Mangala, Mario Martin, Ramon Terrats; Enes Unal, Martin Satriano.CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Yoel Lago, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Jones El-Abdellaoui, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Javi Galan; Hugo Gonzalez, Pablo Duran, Iago Aspas.

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