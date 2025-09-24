Getafe - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Getafe - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Getafe - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: miércoles, 24 septiembre 2025 18:17

Madrid, 24 de septiembre de 2025.

El Getafe, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Deportivo Alavés este miércoles a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el undécimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
GETAFE: David Soria; Kiko, Juan Iglesias, Abdelkabir Abqar, Djene, Diego Rico; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri; Borja Mayoral, Abu Kamara.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garces, Jon Pacheco, Youssef Enriquez; Calebe, Ander Guevara, Pablo Ibanez, Abderrahman Rebbach; Antonio Martinez, Mariano Diaz.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/02/2025 LaLiga Alavés 0-1 Getafe
28/09/2024 LaLiga Getafe 2-0 Alavés
18/05/2024 LaLiga Alavés 1-0 Getafe
28/08/2023 LaLiga Getafe 1-0 Alavés

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe
13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo
29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe
25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe
17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla
13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés
30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético
22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés
16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante

