Getafe - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 13 de diciembre de 2025.
El Getafe, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Espanyol este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 27 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 40
| 16
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 16
|3
| Champions
| Villarreal
| 35
| 15
|4
| Champions
| Atlético
| 34
| 17
|5
| Europa League
| Espanyol
| 27
| 15
|6
| Conference League
| Betis
| 24
| 15
|8
| Permanencia
| Getafe
| 20
| 15
|18
| Descenso
| Mallorca
| 14
| 15
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 15
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 15
-Onces iniciales probables.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Kiko, Allan Nyom; Alex Sancris, Mario Martin, Mauro Arambarri; Adrian Liso, Borja Mayoral.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Jofre Carreras, Edu Exposito, Pere Milla, Roberto Fernandez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/04/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Getafe
|09/12/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Espanyol
|30/04/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Getafe
|15/01/2023
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|28/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Elche
|23/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Atlético
|09/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Getafe
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/12/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Rayo
|30/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Espanyol
|24/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Sevilla
|08/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Villarreal
|02/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Espanyol