Getafe - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Getafe - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 13 de diciembre de 2025.

El Getafe, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 16 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Espanyol este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 27 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GETAFE: David Soria; Abdelkabir Abqar, Djene, Domingos Duarte, Juan Iglesias, Diego Rico; Kiko, Mario Martin, Mauro Arambarri, Alex Sancris, Adrian Liso.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Jofre Carreras, Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Pere Milla; Roberto Fernandez, Kike Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/04/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Getafe 09/12/2024 LaLiga Getafe 1-0 Espanyol 30/04/2023 LaLiga Espanyol 1-0 Getafe 15/01/2023 LaLiga Getafe 1-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe 28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche 23/11/2025 LaLiga Getafe 0-1 Atlético 09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe 31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona

-Últimos Resultados del Espanyol.