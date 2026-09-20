Getafe 0 - 0 Málaga, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 20 de septiembre de 2026.
El Getafe, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el estadio Coliseum ante Málaga este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada como local contra Villareal, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Onces iniciales probables
GETAFE: David Soria; Andres Garcia, Djene, Nemanja Gudelj, Zaid Abner Romero, Johan Mojica; Francho Serrano, Orel Mangala, Ramon Terrats; Enes Unal, Martin Satriano.
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Rafita, Angel Recio, Juan Berrocal, Jose Salinas; David Larrubia, Izan Merino, Pablo Martinez, Dani Lorenzo; Adrian Nino, Chupe.
Últimos Resultados de Getafe
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Getafe
|13/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Deportivo
|07/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Celta
|31/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Getafe
|23/08/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Racing
Últimos Resultados de Málaga
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-3
| Villarreal
|13/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Malaga
|06/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 0-0
| Levante
|30/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Malaga
|24/08/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Deportivo
14' Getafe intenta crear peligro.
14' Getafe intenta crear peligro.
13' Remate de cabeza de Enes Unal a puerta, que detiene con comodidad Alfonso Herrero.
13' Remate de cabeza de Enes Unal a puerta, que detiene con comodidad Alfonso Herrero.
13' Centro de Ramon Terrats Getafe que llega con éxito a un compañero en el área.
13' Centro de Ramon Terrats Getafe que llega con éxito a un compañero en el área.
13' Málaga intenta crear peligro.
13' Málaga intenta crear peligro.
12' Djene Getafe intercepta un centro dirigido al área.
12' Djene Getafe intercepta un centro dirigido al área.
12' Málaga intenta crear peligro.
12' Málaga intenta crear peligro.
12' Málaga tiene el control del balón.
12' Málaga tiene el control del balón.
12' Remate de cabeza de Eneko Jauregi a puerta, que detiene con comodidad David Soria.
12' Remate de cabeza de Eneko Jauregi a puerta, que detiene con comodidad David Soria.
12' David Larrubia (Málaga) saca el córner desde la derecha.
12' David Larrubia (Málaga) saca el córner desde la derecha.
11' Djene alivia la presión con un despeje.
11' Djene alivia la presión con un despeje.
11' Málaga intenta crear peligro.
11' Málaga intenta crear peligro.
10' Dani Lorenzo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
10' Dani Lorenzo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
10' Posesión de balón: Getafe: 42 %, Málaga: 58 %.
10' Posesión de balón: Getafe: 42 %, Málaga: 58 %.
10' Getafe intenta crear peligro.
10' Getafe intenta crear peligro.
9' Getafe saca de banda en su mitad del campo.
9' Getafe saca de banda en su mitad del campo.
9' Málaga intenta crear peligro.
9' Málaga intenta crear peligro.
9' Málaga tiene el control del balón.
9' Málaga tiene el control del balón.
8' Málaga intenta crear peligro.
8' Málaga intenta crear peligro.
8' Saque de portería para Málaga.
8' Saque de portería para Málaga.
8' Ocasión para Martin Satriano (Getafe), pero su remate de cabeza sale desviado.
8' Ocasión para Martin Satriano (Getafe), pero su remate de cabeza sale desviado.
8' Centro de Nemanja Gudelj Getafe que llega con éxito a un compañero en el área.
8' Centro de Nemanja Gudelj Getafe que llega con éxito a un compañero en el área.
7' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.
7' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.
7' Rafita Málaga intercepta un centro dirigido al área.
7' Rafita Málaga intercepta un centro dirigido al área.
7' Getafe tiene el control del balón.
7' Getafe tiene el control del balón.
7' Carlos Dotor (Málaga) va demasiado lejos y derriba a Johan Mojica.
7' Carlos Dotor (Málaga) va demasiado lejos y derriba a Johan Mojica.
6' Málaga intenta crear peligro.
6' Málaga intenta crear peligro.
6' Andres Garcia dispara desde fuera del área, pero Alfonso Herrero logra controlar el balón.
6' Andres Garcia dispara desde fuera del área, pero Alfonso Herrero logra controlar el balón.
6' Getafe inicia un contraataque.
6' Getafe inicia un contraataque.
6' Djene Getafe intercepta un centro dirigido al área.
6' Djene Getafe intercepta un centro dirigido al área.
6' David Larrubia saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
6' David Larrubia saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
5' Buen disparo de David Larrubia que va a puerta, pero detiene el portero.
5' Buen disparo de David Larrubia que va a puerta, pero detiene el portero.
5' Málaga intenta crear peligro.
5' Málaga intenta crear peligro.
5' Posesión de balón: Getafe: 38 %, Málaga: 62 %.
5' Posesión de balón: Getafe: 38 %, Málaga: 62 %.
4' Getafe saca de banda en su mitad del campo.
4' Getafe saca de banda en su mitad del campo.
4' Málaga tiene el control del balón.
4' Málaga tiene el control del balón.
4' Juan Berrocal alivia la presión con un despeje.
4' Juan Berrocal alivia la presión con un despeje.
4' Buen disparo de Enes Unal que va a puerta, pero detiene el portero.
4' Buen disparo de Enes Unal que va a puerta, pero detiene el portero.
3' Centro de Ramon Terrats Getafe que llega con éxito a un compañero en el área.
3' Centro de Ramon Terrats Getafe que llega con éxito a un compañero en el área.
3' Getafe intenta crear peligro.
3' Getafe intenta crear peligro.
2' El árbitro pita tiro libre a Francho Serrano (Getafe) por zancadillear a David Larrubia.
2' El árbitro pita tiro libre a Francho Serrano (Getafe) por zancadillear a David Larrubia.
2' Málaga saca de banda en su mitad del campo.
2' Málaga saca de banda en su mitad del campo.
1' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.
1' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.
1' Día soleado, perfecto para el fútbol.
1' Día soleado, perfecto para el fútbol.
1' El campo se halla en excelentes condiciones.
1' El campo se halla en excelentes condiciones.
1' Málaga saca, y da comienzo el partido.
1' Málaga saca, y da comienzo el partido.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
0' Bienvenidos a Coliseum. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
0' Bienvenidos a Coliseum. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
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