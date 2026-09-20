Getafe 0 - 0 Málaga, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 20 de septiembre de 2026.

El Getafe, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el estadio Coliseum ante Málaga este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra Betis, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada como local contra Villareal, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

GETAFE: David Soria; Andres Garcia, Djene, Nemanja Gudelj, Zaid Abner Romero, Johan Mojica; Francho Serrano, Orel Mangala, Ramon Terrats; Enes Unal, Martin Satriano.MÁLAGA: Alfonso Herrero; Rafita, Angel Recio, Juan Berrocal, Jose Salinas; David Larrubia, Izan Merino, Pablo Martinez, Dani Lorenzo; Adrian Nino, Chupe.

Últimos Resultados de Getafe

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Getafe 13/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Deportivo 07/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Celta 31/08/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Getafe 23/08/2026 LaLiga Getafe 1-0 Racing

Últimos Resultados de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/09/2026 LaLiga Malaga 1-3 Villarreal 13/09/2026 LaLiga Celta 1-1 Malaga 06/09/2026 LaLiga Malaga 0-0 Levante 30/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-0 Malaga 24/08/2026 LaLiga Malaga 1-1 Deportivo

14:16 14' Getafe intenta crear peligro. 14' Getafe intenta crear peligro. 14:14 13' Remate de cabeza de Enes Unal a puerta, que detiene con comodidad Alfonso Herrero. 13' Remate de cabeza de Enes Unal a puerta, que detiene con comodidad Alfonso Herrero. 14:14 13' Centro de Ramon Terrats Getafe que llega con éxito a un compañero en el área. 13' Centro de Ramon Terrats Getafe que llega con éxito a un compañero en el área. 14:14 13' Málaga intenta crear peligro. 13' Málaga intenta crear peligro. 14:14 12' Djene Getafe intercepta un centro dirigido al área. 12' Djene Getafe intercepta un centro dirigido al área. 14:14 12' Málaga intenta crear peligro. 12' Málaga intenta crear peligro. 14:14 12' Málaga tiene el control del balón. 12' Málaga tiene el control del balón. 14:13 12' Remate de cabeza de Eneko Jauregi a puerta, que detiene con comodidad David Soria. 12' Remate de cabeza de Eneko Jauregi a puerta, que detiene con comodidad David Soria. 14:13 12' David Larrubia (Málaga) saca el córner desde la derecha. 12' David Larrubia (Málaga) saca el córner desde la derecha. 14:13 11' Djene alivia la presión con un despeje. 11' Djene alivia la presión con un despeje. 14:13 11' Málaga intenta crear peligro. 11' Málaga intenta crear peligro. 14:12 10' Dani Lorenzo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 10' Dani Lorenzo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 14:12 10' Posesión de balón: Getafe: 42 %, Málaga: 58 %. 10' Posesión de balón: Getafe: 42 %, Málaga: 58 %. 14:12 10' Getafe intenta crear peligro. 10' Getafe intenta crear peligro. 14:11 9' Getafe saca de banda en su mitad del campo. 9' Getafe saca de banda en su mitad del campo. 14:11 9' Málaga intenta crear peligro. 9' Málaga intenta crear peligro. 14:11 9' Málaga tiene el control del balón. 9' Málaga tiene el control del balón. 14:11 8' Málaga intenta crear peligro. 8' Málaga intenta crear peligro. 14:09 8' Saque de portería para Málaga. 8' Saque de portería para Málaga. 14:09 8' Ocasión para Martin Satriano (Getafe), pero su remate de cabeza sale desviado. 8' Ocasión para Martin Satriano (Getafe), pero su remate de cabeza sale desviado. 14:09 8' Centro de Nemanja Gudelj Getafe que llega con éxito a un compañero en el área. 8' Centro de Nemanja Gudelj Getafe que llega con éxito a un compañero en el área. 14:09 7' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival. 7' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival. 14:09 7' Rafita Málaga intercepta un centro dirigido al área. 7' Rafita Málaga intercepta un centro dirigido al área. 14:09 7' Getafe tiene el control del balón. 7' Getafe tiene el control del balón. 14:08 7' Carlos Dotor (Málaga) va demasiado lejos y derriba a Johan Mojica. 7' Carlos Dotor (Málaga) va demasiado lejos y derriba a Johan Mojica. 14:08 6' Málaga intenta crear peligro. 6' Málaga intenta crear peligro. 14:08 6' Andres Garcia dispara desde fuera del área, pero Alfonso Herrero logra controlar el balón. 6' Andres Garcia dispara desde fuera del área, pero Alfonso Herrero logra controlar el balón. 14:07 6' Getafe inicia un contraataque. 6' Getafe inicia un contraataque. 14:07 6' Djene Getafe intercepta un centro dirigido al área. 6' Djene Getafe intercepta un centro dirigido al área. 14:07 6' David Larrubia saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 6' David Larrubia saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 14:07 5' Buen disparo de David Larrubia que va a puerta, pero detiene el portero. 5' Buen disparo de David Larrubia que va a puerta, pero detiene el portero. 14:07 5' Málaga intenta crear peligro. 5' Málaga intenta crear peligro. 14:07 5' Posesión de balón: Getafe: 38 %, Málaga: 62 %. 5' Posesión de balón: Getafe: 38 %, Málaga: 62 %. 14:06 4' Getafe saca de banda en su mitad del campo. 4' Getafe saca de banda en su mitad del campo. 14:05 4' Málaga tiene el control del balón. 4' Málaga tiene el control del balón. 14:05 4' Juan Berrocal alivia la presión con un despeje. 4' Juan Berrocal alivia la presión con un despeje. 14:05 4' Buen disparo de Enes Unal que va a puerta, pero detiene el portero. 4' Buen disparo de Enes Unal que va a puerta, pero detiene el portero. 14:05 3' Centro de Ramon Terrats Getafe que llega con éxito a un compañero en el área. 3' Centro de Ramon Terrats Getafe que llega con éxito a un compañero en el área. 14:04 3' Getafe intenta crear peligro. 3' Getafe intenta crear peligro. 14:04 2' El árbitro pita tiro libre a Francho Serrano (Getafe) por zancadillear a David Larrubia. 2' El árbitro pita tiro libre a Francho Serrano (Getafe) por zancadillear a David Larrubia. 14:03 2' Málaga saca de banda en su mitad del campo. 2' Málaga saca de banda en su mitad del campo. 14:03 1' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival. 1' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival. 14:02 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 1' Día soleado, perfecto para el fútbol. 14:02 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 14:02 1' Málaga saca, y da comienzo el partido. 1' Málaga saca, y da comienzo el partido. 14:02 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 14:02 0' Bienvenidos a Coliseum. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Coliseum. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.