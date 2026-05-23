Getafe - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de mayo de 2026.
El Getafe, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Osasuna este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 48 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 42 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 94
| 37
|2
| Champions
| Real Madrid
| 83
| 37
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 37
|4
| Champions
| Atlético
| 69
| 37
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 37
|6
| Europa League
| Celta
| 51
| 37
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 37
|16
| Permanencia
| Osasuna
| 42
| 37
|18
| Descenso
| Girona
| 40
| 37
|19
| Descenso
| Mallorca
| 39
| 37
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 37
-Onces iniciales probables.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Davinchi; Mario Martin, Damian Caceres, Mauro Arambarri, Luis Milla, Luis Vazquez.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Javi Galan; Jon Moncayola, Lucas Torro, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Enrique Barja, Ante Budimir.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
|16/03/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Getafe
|05/10/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Osasuna
|21/01/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Getafe
|17/09/2023
| LaLiga
| Getafe
| 3-2
| Osasuna
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Getafe
|13/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 3-1
| Mallorca
|10/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Getafe
|03/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo
|25/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Barcelona
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Espanyol
|12/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Atlético
|08/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Osasuna
|02/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Barcelona
|26/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Sevilla