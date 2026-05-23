Getafe - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

El Getafe, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Osasuna este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 0 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 48 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 42 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 94 37 2 Champions Real Madrid 83 37 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 57 37 6 Europa League Celta 51 37 7 Conference League Getafe 48 37 16 Permanencia Osasuna 42 37 18 Descenso Girona 40 37 19 Descenso Mallorca 39 37 20 Descenso Real Oviedo 29 37

-Onces iniciales probables.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Abdelkabir Abqar, Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Davinchi; Mario Martin, Damian Caceres, Mauro Arambarri, Luis Milla, Luis Vazquez.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Javi Galan; Jon Moncayola, Lucas Torro, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Enrique Barja, Ante Budimir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe 16/03/2025 LaLiga Osasuna 1-2 Getafe 05/10/2024 LaLiga Getafe 1-1 Osasuna 21/01/2024 LaLiga Osasuna 3-2 Getafe 17/09/2023 LaLiga Getafe 3-2 Osasuna

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Elche 1-0 Getafe 13/05/2026 LaLiga Getafe 3-1 Mallorca 10/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-0 Getafe 03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo 25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona

-Últimos Resultados del Osasuna.