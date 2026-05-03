Getafe - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de mayo de 2026.
El Getafe, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Rayo este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 2 en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 3 cosechado en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 34
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 33
|7
| Permanencia
| Getafe
| 44
| 33
|11
| Permanencia
| Rayo
| 39
| 33
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 33
|19
| Descenso
| Levante
| 33
| 34
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 33
-Onces iniciales probables.
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Sebastian Boselli, Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar, Davinchi; Veljko Birmancevic, Luis Milla, Mauro Arambarri, Abu Kamara, Martin Satriano.
RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Nobel Mendy, Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pep Chavarria; Unai Lopez, Pathe Ciss, Ilias Akhomach, Pedro Diaz, Carlos Martin, Sergio Camello.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Getafe
|02/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Getafe
|24/08/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Rayo
|13/04/2024
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Getafe
|02/01/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Barcelona
|22/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Getafe
|13/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-0
| Getafe
|05/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Athletic Bilbao
|21/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Getafe
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-3
| Real Sociedad
|23/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Espanyol
|12/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-0
| Rayo
|03/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Elche
|22/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo