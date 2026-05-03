Getafe - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de mayo de 2026.

El Getafe, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Rayo este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 2 en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 3 cosechado en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 68 34 4 Champions Atlético 63 34 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Celta 44 33 7 Permanencia Getafe 44 33 11 Permanencia Rayo 39 33 18 Descenso Sevilla 34 33 19 Descenso Levante 33 34 20 Descenso Real Oviedo 28 33

-Onces iniciales probables.

GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Sebastian Boselli, Domingos Duarte, Abdelkabir Abqar, Davinchi; Veljko Birmancevic, Luis Milla, Mauro Arambarri, Abu Kamara, Martin Satriano.

RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Nobel Mendy, Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pep Chavarria; Unai Lopez, Pathe Ciss, Ilias Akhomach, Pedro Diaz, Carlos Martin, Sergio Camello.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe 02/05/2025 LaLiga Rayo 1-0 Getafe 24/08/2024 LaLiga Getafe 0-0 Rayo 13/04/2024 LaLiga Rayo 0-0 Getafe 02/01/2024 LaLiga Getafe 0-2 Rayo

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona 22/04/2026 LaLiga Real Sociedad 0-1 Getafe 13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe 05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao 21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe

-Últimos Resultados del Rayo.