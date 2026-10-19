Getafe 0 - 1 Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 19 octubre 2026 21:19
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Madrid, 19 de octubre de 2026.

El Getafe, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el estadio Coliseum ante Rayo este lunes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables


GETAFE: David Soria; Daniel Carvajal, Jean Ives Valou, Nemanja Gudelj, Johan Mojica, Djene; Kiko, Mario Martin, Ramon Terrats, Martin Satriano, Enes Unal.

RAYO VALLECANO: Emil Audero; Ivan Balliu, Mujaid Sadick, Florian Lejeune, Adria Pedrosa; Unai Lopez, Pathe Ciss, Pedro Diaz; Isi Palazon, Sergio Camello, Alvaro Garcia.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo
02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe
02/05/2025 LaLiga Rayo 1-0 Getafe
24/08/2024 LaLiga Getafe 0-0 Rayo
13/04/2024 LaLiga Rayo 0-0 Getafe

Últimos Resultados de Getafe

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/10/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe
20/09/2026 LaLiga Getafe 1-0 Malaga
17/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Getafe
13/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Deportivo
07/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Celta

Últimos Resultados de Rayo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/09/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo
15/09/2026 LaLiga Rayo 2-1 Espanyol
12/09/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Rayo
05/09/2026 LaLiga Rayo 3-2 Racing
31/08/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Rayo

18' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

18' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

15' Posesión de balón: Getafe: 44 %, Rayo Vallecano: 56 %.

15' Posesión de balón: Getafe: 44 %, Rayo Vallecano: 56 %.

18' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

18' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

18' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

18' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

17' Djene es amonestado por tocar el balón con la mano.

17' Djene es amonestado por tocar el balón con la mano.

17' Mano de Djene.

17' Mano de Djene.

16' Florian Lejeune Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

16' Florian Lejeune Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

16' Kiko saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

16' Kiko saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

16' Mujaid Sadick Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

16' Mujaid Sadick Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

16' Kiko saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

16' Kiko saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

15' Mujaid Sadick alivia la presión con un despeje.

15' Mujaid Sadick alivia la presión con un despeje.

15' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

15' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

15' Álvaro García alivia la presión con un despeje.

15' Álvaro García alivia la presión con un despeje.

15' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

15' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

15' Pathe Ciss Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

15' Pathe Ciss Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

15' Getafe intenta crear peligro.

15' Getafe intenta crear peligro.

14' Kiko hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

14' Kiko hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

14' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

14' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

14' Rayo Vallecano inicia un contraataque.

14' Rayo Vallecano inicia un contraataque.

14' Getafe intenta crear peligro.

14' Getafe intenta crear peligro.

14' Florian Lejeune hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

14' Florian Lejeune hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

13' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

13' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

13' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

13' Getafe saca de banda en su mitad del campo.

13' Ramon Terrats alivia la presión con un despeje.

13' Ramon Terrats alivia la presión con un despeje.

12' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

12' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

12' ¡Florian Lejeune dio el pase decisivo para el gol!

12' ¡Florian Lejeune dio el pase decisivo para el gol!

11' Asistencia de Jorge de Frutos en el gol.

11' Asistencia de Jorge de Frutos en el gol.

10' Florian Lejeune hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

10' Florian Lejeune hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

11' Centro de Jorge de Frutos Rayo Vallecano que llega con éxito a un compañero en el área.

11' Centro de Jorge de Frutos Rayo Vallecano que llega con éxito a un compañero en el área.

11' G O O O O O O L - marca el Rayo Vallecano.

11' G O O O O O O L - marca el Rayo Vallecano.

10' Posesión de balón: Getafe: 39 %, Rayo Vallecano: 61 %.

10' Posesión de balón: Getafe: 39 %, Rayo Vallecano: 61 %.

10' Pathe Ciss Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

10' Pathe Ciss Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

9' Florian Lejeune (Rayo Vallecano) va demasiado lejos y derriba a Enes Unal.

9' Florian Lejeune (Rayo Vallecano) va demasiado lejos y derriba a Enes Unal.

9' Fuera de juego señalado a Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).

9' Fuera de juego señalado a Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).

9' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

9' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

8' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

8' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

8' Nemanja Gudelj Getafe intercepta un centro dirigido al área.

8' Nemanja Gudelj Getafe intercepta un centro dirigido al área.

7' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

7' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

7' Getafe intenta crear peligro.

7' Getafe intenta crear peligro.

6' Djene alivia la presión con un despeje.

6' Djene alivia la presión con un despeje.

6' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

6' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

5' Posesión de balón: Getafe: 57 %, Rayo Vallecano: 43 %.

5' Posesión de balón: Getafe: 57 %, Rayo Vallecano: 43 %.

5' Saque de portería para Getafe.

5' Saque de portería para Getafe.

5' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

5' Rayo Vallecano intenta crear peligro.

4' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

4' Rayo Vallecano saca de banda en su mitad del campo.

4' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

4' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

4' Getafe intenta crear peligro.

4' Getafe intenta crear peligro.

4' Florian Lejeune Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

4' Florian Lejeune Rayo Vallecano intercepta un centro dirigido al área.

4' Un remate de Ramon Terrats es rechazado.

4' Un remate de Ramon Terrats es rechazado.

4' Getafe intenta crear peligro.

4' Getafe intenta crear peligro.

4' Sergio Camello hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

4' Sergio Camello hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

4' Enes Unal hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

4' Enes Unal hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

4' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

4' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

3' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Getafe saca de banda en la mitad del campo rival.

3' Saque de portería para Rayo Vallecano.

3' Saque de portería para Rayo Vallecano.

3' Ocasión para Mario Martin (Getafe), pero su remate de cabeza sale desviado.

3' Ocasión para Mario Martin (Getafe), pero su remate de cabeza sale desviado.

3' Desde una buena posición, Ramon Terrats (Getafe) dispara mal y desaprovecha la ocasión.

3' Desde una buena posición, Ramon Terrats (Getafe) dispara mal y desaprovecha la ocasión.

3' Johan Mojica (Getafe) saca el córner desde la derecha.

3' Johan Mojica (Getafe) saca el córner desde la derecha.

2' Mujaid Sadick rechaza con éxito el disparo.

2' Mujaid Sadick rechaza con éxito el disparo.

2' Un remate de Mario Martin es rechazado.

2' Un remate de Mario Martin es rechazado.

2' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

2' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

1' Kiko agarra a un jugador rival y es amonestado.

1' Kiko agarra a un jugador rival y es amonestado.

1' Kiko (Getafe) va demasiado lejos y derriba a Sergio Camello.

1' Kiko (Getafe) va demasiado lejos y derriba a Sergio Camello.

1' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

1' Rayo Vallecano tiene el control del balón.

1' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

1' Rayo Vallecano saca de banda en la mitad del campo rival.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' Bienvenidos al partido de esta noche.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Rayo Vallecano saca, y da comienzo el partido.

1' Rayo Vallecano saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Coliseum. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Coliseum. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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