Getafe - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 19 de octubre de 2025.
El Getafe, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|2
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|3
| Champions
| Villarreal
| 17
| 9
|4
| Champions
| Atlético
| 16
| 9
|5
| Europa League
| Betis
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Espanyol
| 15
| 9
|11
| Permanencia
| Getafe
| 11
| 8
|18
| Descenso
| Real Oviedo
| 6
| 9
|19
| Descenso
| Girona
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 8
-Onces iniciales probables.
GETAFE: David Soria; Kiko, Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Luis Milla, Mario Martin, Mauro Arambarri; Adrian Liso, Borja Mayoral.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Eder Militao, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Brahim Diaz, Arda Guler, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/04/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|01/12/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Getafe
|01/02/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Real Madrid
|02/09/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Getafe
|13/05/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
|27/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Levante
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|13/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal
|30/09/2025
| Champions
| Kairat Almaty
| 0-5
| Real Madrid
|27/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 5-2
| Real Madrid
|23/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-4
| Real Madrid
|20/09/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Espanyol