Getafe - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 19 de octubre de 2025.

El Getafe, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 22 9 2 Champions Real Madrid 21 8 3 Champions Villarreal 17 9 4 Champions Atlético 16 9 5 Europa League Betis 16 9 6 Conference League Espanyol 15 9 11 Permanencia Getafe 11 8 18 Descenso Real Oviedo 6 9 19 Descenso Girona 6 9 20 Descenso Real Sociedad 5 8

-Onces iniciales probables.

GETAFE: David Soria; Kiko, Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Luis Milla, Mario Martin, Mauro Arambarri; Adrian Liso, Borja Mayoral.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Eder Militao, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Brahim Diaz, Arda Guler, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/04/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid 01/12/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Getafe 01/02/2024 LaLiga Getafe 0-2 Real Madrid 02/09/2023 LaLiga Real Madrid 2-1 Getafe 13/05/2023 LaLiga Real Madrid 1-0 Getafe

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/10/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Getafe 27/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Levante 24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés 21/09/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Real Madrid.