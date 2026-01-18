Getafe - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Getafe - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de enero de 2026.

El Getafe, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el Coliseum ante el Valencia este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 en su estadio contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 21 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 17 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 48 20 3 Champions Villarreal 41 19 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 34 20 6 Conference League Betis 32 20 15 Permanencia Getafe 21 19 18 Descenso Valencia 17 19 19 Descenso Levante 14 19 20 Descenso Real Oviedo 13 20

-Onces iniciales probables.

GETAFE: David Soria; Domingos Duarte, Djene, Kiko, Juan Iglesias, Diego Rico; Javier Munoz, Luis Milla, Mario Martin, Mauro Arambarri, Adrian Liso.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Dimitri Foulquier, Jose Copete, Jose Gaya, Cesar Tarrega; Filip Ugrinic, Pepelu, Luis Rioja, Lucas Beltran, Arnaut Danjuma, Umar Sadiq.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe 10/05/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe 27/10/2024 LaLiga Getafe 1-1 Valencia 09/03/2024 LaLiga Valencia 1-0 Getafe 08/12/2023 LaLiga Getafe 1-0 Valencia

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad 02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe 21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe 13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol 06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe

-Últimos Resultados del Valencia.