Girona - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Girona - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Girona - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 14 marzo 2026 13:16
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Madrid, 14 de marzo de 2026.

El Girona, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadi Municipal de Montilivi ante el Athletic este sábado a las 14:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Alejandro Frances, Daley Blind, Arnau Martinez; Fran Beltran, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Azzedine Ounahi, Joel Roca, Vladyslav Vanat.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Robert Navarro, Oihan Sancet, Alex Berenguer, Inaki Williams.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona
08/02/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Girona
06/10/2024 LaLiga Girona 2-1 Athletic Bilbao
19/02/2024 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Girona
27/11/2023 LaLiga Girona 1-1 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona
01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta
23/02/2026 LaLiga Alavés 2-2 Girona
16/02/2026 LaLiga Girona 2-1 Barcelona
08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona
28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao
20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche
15/02/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao
08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante

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