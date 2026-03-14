Girona - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Girona - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de marzo de 2026.
El Girona, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadi Municipal de Montilivi ante el Athletic este sábado a las 14:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Levante, añadiendo 1 punto más a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Alejandro Frances, Daley Blind, Arnau Martinez; Fran Beltran, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Azzedine Ounahi, Joel Roca, Vladyslav Vanat.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Robert Navarro, Oihan Sancet, Alex Berenguer, Inaki Williams.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona
|08/02/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-0
| Girona
|06/10/2024
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Athletic Bilbao
|19/02/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Girona
|27/11/2023
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Girona
|01/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Celta
|23/02/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Girona
|16/02/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Barcelona
|08/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Girona
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Barcelona
|28/02/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Athletic Bilbao
|20/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Elche
|15/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Athletic Bilbao
|08/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Levante