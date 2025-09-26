Girona - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 26 de septiembre de 2025.

El Girona, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Espanyol este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Athletic Bilbao, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el cuarto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 18 6 2 Champions Barcelona 16 6 3 Champions Villarreal 13 6 4 Champions Espanyol 11 6 5 Europa League Elche 10 6 6 Conference League Athletic Bilbao 10 6 18 Descenso Real Oviedo 3 6 19 Descenso Mallorca 2 6 20 Descenso Girona 2 6

-Onces iniciales probables.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Alejandro Frances, Daley Blind, Alex Moreno; Yaser Asprilla, Ivan Martin, Axel Witsel, Azzedine Ounahi, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Javier Puado, Roberto Fernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/03/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Girona 23/11/2024 LaLiga Girona 4-1 Espanyol 01/04/2023 LaLiga Girona 2-1 Espanyol 07/01/2023 LaLiga Espanyol 2-2 Girona

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona 20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante 14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona 30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla 24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona

-Últimos Resultados del Espanyol.