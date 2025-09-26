Girona - Espanyol, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Girona - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 26 septiembre 2025 16:02

Madrid, 26 de septiembre de 2025.

El Girona, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Espanyol este viernes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Athletic Bilbao, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el cuarto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Valencia, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 18 6
2 Champions Barcelona 16 6
3 Champions Villarreal 13 6
4 Champions Espanyol 11 6
5 Europa League Elche 10 6
6 Conference League Athletic Bilbao 10 6
18 Descenso Real Oviedo 3 6
19 Descenso Mallorca 2 6
20 Descenso Girona 2 6

-Onces iniciales probables.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Alejandro Frances, Daley Blind, Alex Moreno; Yaser Asprilla, Ivan Martin, Axel Witsel, Azzedine Ounahi, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Edu Exposito, Javier Puado, Roberto Fernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/03/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Girona
23/11/2024 LaLiga Girona 4-1 Espanyol
01/04/2023 LaLiga Girona 2-1 Espanyol
07/01/2023 LaLiga Espanyol 2-2 Girona

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona
20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante
14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona
30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla
24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia
20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol
15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca
31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna
24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol

