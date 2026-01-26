Girona - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Girona - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de enero de 2026.
El Girona, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Getafe este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 52
| 21
|2
| Champions
| Real Madrid
| 51
| 21
|3
| Champions
| Atlético
| 44
| 21
|4
| Champions
| Villarreal
| 41
| 20
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 21
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 21
|13
| Permanencia
| Girona
| 24
| 20
|18
| Descenso
| Getafe
| 21
| 20
|19
| Descenso
| Levante
| 17
| 20
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 21
-Onces iniciales probables.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Fran Beltran, Ivan Martin, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.
GETAFE: David Soria; Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias, Djene, Diego Rico; Mauro Arambarri, Luis Milla, Mario Martin; Martin Satriano, Adrian Liso.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona
|14/02/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Getafe
|10/11/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Girona
|16/03/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Girona
|20/08/2023
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Girona
|10/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Osasuna
|04/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Girona
|21/12/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Atlético
|12/12/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Girona
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Valencia
|09/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Real Sociedad
|02/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Getafe
|21/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 4-0
| Getafe
|13/12/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Espanyol