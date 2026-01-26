Girona - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Girona - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Girona - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 26 enero 2026 16:02
Madrid, 26 de enero de 2026.

El Girona, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Getafe este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 52 21
2 Champions Real Madrid 51 21
3 Champions Atlético 44 21
4 Champions Villarreal 41 20
5 Europa League Espanyol 34 21
6 Conference League Betis 32 21
13 Permanencia Girona 24 20
18 Descenso Getafe 21 20
19 Descenso Levante 17 20
20 Descenso Real Oviedo 13 21

-Onces iniciales probables.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Fran Beltran, Ivan Martin, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.
GETAFE: David Soria; Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias, Djene, Diego Rico; Mauro Arambarri, Luis Milla, Mario Martin; Martin Satriano, Adrian Liso.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona
14/02/2025 LaLiga Girona 1-2 Getafe
10/11/2024 LaLiga Getafe 0-1 Girona
16/03/2024 LaLiga Getafe 1-0 Girona
20/08/2023 LaLiga Girona 3-0 Getafe

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona
10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna
04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona
21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético
12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona

-Últimos Resultados del Getafe.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia
09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad
02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe
21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe
13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol

