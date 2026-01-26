Girona - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Girona - Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 26 de enero de 2026.

El Girona, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 21 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Getafe este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 24 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GIRONA: Marc-Andre ter Stegen; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Fran Beltran, Ivan Martin, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.

GETAFE: David Soria; Domingos Duarte, Zaid Abner Romero, Juan Iglesias, Djene, Kiko; Mauro Arambarri, Luis Milla, Mario Martin; Martin Satriano, Luis Vazquez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona 14/02/2025 LaLiga Girona 1-2 Getafe 10/11/2024 LaLiga Getafe 0-1 Girona 16/03/2024 LaLiga Getafe 1-0 Girona 20/08/2023 LaLiga Girona 3-0 Getafe

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona 10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna 04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona 21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético 12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona

-Últimos Resultados del Getafe.