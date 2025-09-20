Girona - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 20 de septiembre de 2025.
El Girona, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Levante este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 12
| 4
|2
| Champions
| Barcelona
| 10
| 4
|3
| Champions
| Espanyol
| 10
| 4
|4
| Champions
| Betis
| 9
| 6
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 9
| 4
|6
| Conference League
| Getafe
| 9
| 4
|18
| Descenso
| Levante
| 1
| 4
|19
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 4
|20
| Descenso
| Girona
| 1
| 4
-Onces iniciales probables.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Axel Witsel, Ivan Martin, Azzedine Ounahi; Yaser Asprilla, Vladyslav Vanat, Bryan Gil.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Oriol Rey, Jon Olasagasti, Pablo Martinez; Carlos Alvarez, Etta Eyong, Ivan Romero.
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
|24/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 5-0
| Girona
|15/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Rayo
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
|23/08/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-3
| Barcelona
|16/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Levante
|01/06/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-0
| Eibar