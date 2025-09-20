Girona - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 20 de septiembre de 2025.

El Girona, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Levante este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 12 4 2 Champions Barcelona 10 4 3 Champions Espanyol 10 4 4 Champions Betis 9 6 5 Europa League Athletic Bilbao 9 4 6 Conference League Getafe 9 4 18 Descenso Levante 1 4 19 Descenso Mallorca 1 4 20 Descenso Girona 1 4

-Onces iniciales probables.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Axel Witsel, Ivan Martin, Azzedine Ounahi; Yaser Asprilla, Vladyslav Vanat, Bryan Gil.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Unai Elgezabal, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Oriol Rey, Jon Olasagasti, Pablo Martinez; Carlos Alvarez, Etta Eyong, Ivan Romero.

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona 30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla 24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona 15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo 25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético

-Últimos Resultados del Levante.