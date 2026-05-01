Girona - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Girona - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 1 de mayo de 2026.

El Girona, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadi Municipal de Montilivi ante el Mallorca este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Alejandro Frances, Vitor Reis, Daley Blind; Fran Beltran, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Azzedine Ounahi, Joel Roca, Claudio Echeverri.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Omar Mascarell, Martin Valjent, Johan Mojica; Sergi Darder, Manu Morlanes, Justin-Noel Kalumba, Pablo Torre, Samu, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona 05/05/2025 LaLiga Girona 1-0 Mallorca 14/12/2024 LaLiga Mallorca 2-1 Girona 03/03/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Girona 23/09/2023 LaLiga Girona 5-3 Mallorca

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona 21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis 10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona 06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal 21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona

-Últimos Resultados del Mallorca.