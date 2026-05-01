Girona - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Girona - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Girona - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 1 mayo 2026 20:17
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Madrid, 1 de mayo de 2026.

El Girona, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 34 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadi Municipal de Montilivi ante el Mallorca este viernes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Alejandro Frances, Vitor Reis, Daley Blind; Fran Beltran, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Azzedine Ounahi, Joel Roca, Claudio Echeverri.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Omar Mascarell, Martin Valjent, Johan Mojica; Sergi Darder, Manu Morlanes, Justin-Noel Kalumba, Pablo Torre, Samu, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona
05/05/2025 LaLiga Girona 1-0 Mallorca
14/12/2024 LaLiga Mallorca 2-1 Girona
03/03/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Girona
23/09/2023 LaLiga Girona 5-3 Mallorca

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona
21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis
10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona
06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal
21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca
21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia
12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo
04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid
21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca

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