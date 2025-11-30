Girona - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Girona - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 30 de noviembre de 2025.

El Girona, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 34 14 2 Champions Real Madrid 32 13 3 Champions Atlético 31 14 4 Champions Villarreal 29 13 5 Europa League Betis 21 13 6 Conference League Espanyol 21 13 18 Descenso Girona 11 13 19 Descenso Levante 9 14 20 Descenso Real Oviedo 9 14

-Onces iniciales probables.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Arnau Martinez, Vitor Reis, Alex Moreno; Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Ivan Martin, Azzedine Ounahi, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Alvaro Carreras, Francisco Garcia; Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/02/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Girona 07/12/2024 LaLiga Girona 0-3 Real Madrid 10/02/2024 LaLiga Real Madrid 4-0 Girona 30/09/2023 LaLiga Girona 0-3 Real Madrid 25/04/2023 LaLiga Girona 4-2 Real Madrid

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona 08/11/2025 LaLiga Girona 1-0 Alavés 31/10/2025 LaLiga Getafe 2-1 Girona 25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo 18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona

-Últimos Resultados del Real Madrid.