Girona - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Girona - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 30 de noviembre de 2025.
El Girona, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Real Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 32 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 34
| 14
|2
| Champions
| Real Madrid
| 32
| 13
|3
| Champions
| Atlético
| 31
| 14
|4
| Champions
| Villarreal
| 29
| 13
|5
| Europa League
| Betis
| 21
| 13
|6
| Conference League
| Espanyol
| 21
| 13
|18
| Descenso
| Girona
| 11
| 13
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 14
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 9
| 14
-Onces iniciales probables.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Arnau Martinez, Vitor Reis, Alex Moreno; Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Ivan Martin, Azzedine Ounahi, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Alvaro Carreras, Francisco Garcia; Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/02/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Girona
|07/12/2024
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Real Madrid
|10/02/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Girona
|30/09/2023
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Real Madrid
|25/04/2023
| LaLiga
| Girona
| 4-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Girona
|08/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Alavés
|31/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-1
| Girona
|25/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 3-3
| Real Oviedo
|18/10/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Girona
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/11/2025
| Champions
| Olympiacos
| 3-4
| Real Madrid
|23/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Real Madrid
|09/11/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Real Madrid
|04/11/2025
| Champions
| Liverpool
| 1-0
| Real Madrid
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Valencia