Girona - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Girona - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de mayo de 2026.

El Girona, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el Estadi Municipal de Montilivi ante el Real Sociedad este jueves a las 20:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 39 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el octavo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 44 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 77 35 3 Champions Villarreal 69 36 4 Champions Atlético 66 36 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 50 36 7 Conference League Getafe 48 36 8 Permanencia Real Sociedad 44 35 18 Descenso Levante 39 36 19 Descenso Girona 39 35 20 Descenso Real Oviedo 29 35

-Onces iniciales probables.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Fran Beltran, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Azzedine Ounahi, Ivan Martin, Claudio Echeverri.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez, Jon Aramburu; Benat Turrientes, Carlos Soler, Pablo Marin, Luka Sucic, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/12/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Girona 18/05/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Girona 19/10/2024 LaLiga Girona 0-1 Real Sociedad 03/02/2024 LaLiga Girona 0-0 Real Sociedad 12/08/2023 LaLiga Real Sociedad 1-1 Girona

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/05/2026 LaLiga Rayo 1-1 Girona 01/05/2026 LaLiga Girona 0-1 Mallorca 25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona 21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis 10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona

-Últimos Resultados del Real Sociedad.