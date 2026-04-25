Hailey Baptiste - Jasmine Paolini, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Hailey Baptiste - Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de abril de 2026.
La tenista estadounidense Hailey Baptiste(32) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Madrid Open a la tenista italiana Jasmine Paolini(9) este sábado a las 15:55.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/05/2024
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Hailey Baptiste
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Jasmine Paolini
-Últimos Resultados de Hailey Baptiste.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Hailey Baptiste
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Kaitlin Quevedo
|16/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final)
| Hailey Baptiste
| 1-2 (3-6, 7-5, 3-6)
| Iryna Shymanovich
|14/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Dieciseisavos de final)
| Hailey Baptiste
| 2-1 (3-6, 7-6, 6-2)
| Jessika Ponchet
|02/04/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Hailey Baptiste
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Renata Zarazua
|26/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Hailey Baptiste
-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Laura Siegemund
| 1-2 (6-3, 2-6, 4-6)
| Jasmine Paolini
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Jasmine Paolini
|10/04/2026
| Billie Jean King Cup Qualifiers (Final)
| Jasmine Paolini
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Himeno Sakatsume