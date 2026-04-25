Hailey Baptiste - Jasmine Paolini, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Hailey Baptiste - Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.

La tenista estadounidense Hailey Baptiste(32) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Madrid Open a la tenista italiana Jasmine Paolini(9) este sábado a las 15:55.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 30/05/2024 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Hailey Baptiste 0-2 (4-6, 6-7) Jasmine Paolini

-Últimos Resultados de Hailey Baptiste.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Hailey Baptiste 2-0 (6-1, 6-4) Kaitlin Quevedo 16/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final) Hailey Baptiste 1-2 (3-6, 7-5, 3-6) Iryna Shymanovich 14/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Dieciseisavos de final) Hailey Baptiste 2-1 (3-6, 7-6, 6-2) Jessika Ponchet 02/04/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Hailey Baptiste 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Renata Zarazua 26/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-4) Hailey Baptiste

-Últimos Resultados de Jasmine Paolini.