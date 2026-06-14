Haití - Escocia, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Haití - Escocia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de junio de 2026.

Las selecciones de Haití y Escocia debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Gillette Stadium este domingo a las 03:00

-Onces iniciales confirmados.

HAITÍ: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Martin Experience; Don Deedson Louicius, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilson Isidor.

ESCOCIA: Angus Gunn; Aaron Hickey, Jack Hendry, Grant Hanley, Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Lawrence Shankland, Che Adams.