Hollie Smart - Renee Alame, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Hollie Smart - Renee Alame: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
La tenista Británica Hollie Smart(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista australiana Renee Alame(1218) este domingo no antes de las 15:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Hollie Smart.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Hollie Smart
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Luna Cinalli
|24/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Hollie Smart
| 1-1 (7-5, 6-7, 3-2)
| Azuna Ichioka
|05/07/2025
| Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Charo Esquiva
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Hollie Smart
-Últimos Resultados de Renee Alame.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Charo Esquiva
| 2-0 (6-0, 6-1)
| Renee Alame
|27/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Renee Alame
| 1-2 (2-6, 7-5, 1-6)
| Xinran Sun
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Renee Alame
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Ciara Harding
|12/01/2026
| Australian Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Kathinka von Deichmann
| 2-1 (3-6, 7-5, 6-1)
| Renee Alame
|01/09/2025
| US Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Yushan Shao
| 2-1 (3-6, 6-2, 7-5)
| Renee Alame