Hollie Smart - Renee Alame, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Hollie Smart - Renee Alame: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls
Hollie Smart - Renee Alame: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 15:13
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Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista Británica Hollie Smart(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista australiana Renee Alame(1218) este domingo no antes de las 15:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Hollie Smart.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Hollie Smart 0-2 (4-6, 4-6) Luna Cinalli
24/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Hollie Smart 1-1 (7-5, 6-7, 3-2) Azuna Ichioka
05/07/2025 Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Charo Esquiva 2-0 (6-3, 6-3) Hollie Smart

-Últimos Resultados de Renee Alame.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Charo Esquiva 2-0 (6-0, 6-1) Renee Alame
27/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Renee Alame 1-2 (2-6, 7-5, 1-6) Xinran Sun
25/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Renee Alame 2-0 (6-3, 6-3) Ciara Harding
12/01/2026 Australian Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Kathinka von Deichmann 2-1 (3-6, 7-5, 6-1) Renee Alame
01/09/2025 US Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Yushan Shao 2-1 (3-6, 6-2, 7-5) Renee Alame

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