Iga Swiatek - Diane Parry, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Iga Swiatek - Diane Parry: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de agosto de 2026.
La tenista polaca Iga Swiatek(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista Francesa Diane Parry(66) este miércoles no antes de las 17:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Iga Swiatek
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-1)
| Maria Sakkari
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Emiliana Arango
|14/08/2026
| National Bank Open (Final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elena Rybakina
|13/08/2026
| National Bank Open (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 1-2 (3-6, 6-1, 3-6)
| Iga Swiatek
|11/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Diana Shnaider
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Iga Swiatek
Últimos Resultados de Diane Parry
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Diane Parry
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Lois Boisson
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Elise Mertens
| 1-2 (6-2, 2-6, 2-6)
| Diane Parry
|13/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Diane Parry
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Caroline Dolehide
|03/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Diane Parry
| 1-2 (6-3, 3-6, 5-7)
| Kayla Day
|21/07/2026
| Livesport Prague Open (Dieciseisavos de final)
| Diane Parry
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Mai Hontama