Iga Swiatek - Diane Parry, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Iga Swiatek - Diane Parry: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Cincinnati Open
Iga Swiatek - Diane Parry: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 19 agosto 2026 16:03
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Madrid, 19 de agosto de 2026.

La tenista polaca Iga Swiatek(5) se enfrenta en Octavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista Francesa Diane Parry(66) este miércoles no antes de las 17:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Iga Swiatek

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Iga Swiatek 2-1 (4-6, 6-1, 6-1) Maria Sakkari
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-3, 6-0) Emiliana Arango
14/08/2026 National Bank Open (Final) Iga Swiatek 2-0 (6-2, 6-3) Elena Rybakina
13/08/2026 National Bank Open (Semifinal) Elina Svitolina 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) Iga Swiatek
11/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Diana Shnaider 0-2 (2-6, 1-6) Iga Swiatek

Últimos Resultados de Diane Parry

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Diane Parry 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Lois Boisson
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Elise Mertens 1-2 (6-2, 2-6, 2-6) Diane Parry
13/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Diane Parry 2-0 (6-4, 7-6) Caroline Dolehide
03/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Diane Parry 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) Kayla Day
21/07/2026 Livesport Prague Open (Dieciseisavos de final) Diane Parry 0-2 (4-6, 0-6) Mai Hontama

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