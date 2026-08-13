Iga Swiatek - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Iga Swiatek - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de agosto de 2026.
La tenista polaca Iga Swiatek(8) se enfrenta en Final del torneo National Bank Open a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este viernes no antes de las 00:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Iga Swiatek
|03/11/2025
| WTA Finals, Serena Williams Group (Round Robin)
| Iga Swiatek
| 1-2 (6-3, 1-6, 0-6)
| Elena Rybakina
|17/08/2025
| Cincinnati Open (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Iga Swiatek
|01/06/2025
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 1-2 (6-1, 3-6, 5-7)
| Iga Swiatek
|13/02/2025
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Iga Swiatek
Últimos Resultados de Iga Swiatek
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/08/2026
| National Bank Open (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 1-2 (3-6, 6-1, 3-6)
| Iga Swiatek
|11/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Diana Shnaider
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Iga Swiatek
|08/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 1-2 (6-3, 1-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|06/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Viktorija Golubic
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Iga Swiatek
|04/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Sara Bejlek
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Iga Swiatek
Últimos Resultados de Elena Rybakina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/08/2026
| National Bank Open (Semifinal)
| Coco Gauff
| 1-2 (7-5, 2-6, 2-6)
| Elena Rybakina
|12/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Naomi Osaka
| 0-0 (6-4, 6-7, 4-6)
| Elena Rybakina
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Elena Rybakina
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Ann Li
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Elena Rybakina
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Daria Kasatkina
| 1-2 (3-6, 7-5, 4-6)
| Elena Rybakina