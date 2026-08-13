Iga Swiatek - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Iga Swiatek - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Final de National Bank Open
Iga Swiatek - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 13 agosto 2026 23:01
Seguir en

Madrid, 13 de agosto de 2026.

La tenista polaca Iga Swiatek(8) se enfrenta en Final del torneo National Bank Open a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este viernes no antes de las 00:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Iga Swiatek
03/11/2025 WTA Finals, Serena Williams Group (Round Robin) Iga Swiatek 1-2 (6-3, 1-6, 0-6) Elena Rybakina
17/08/2025 Cincinnati Open (Semifinal) Elena Rybakina 0-2 (5-7, 3-6) Iga Swiatek
01/06/2025 Roland Garros WTA (Octavos de final) Elena Rybakina 1-2 (6-1, 3-6, 5-7) Iga Swiatek
13/02/2025 Qatar Total Open (Cuartos de final) Elena Rybakina 0-2 (2-6, 5-7) Iga Swiatek

Últimos Resultados de Iga Swiatek

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/08/2026 National Bank Open (Semifinal) Elina Svitolina 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) Iga Swiatek
11/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Diana Shnaider 0-2 (2-6, 1-6) Iga Swiatek
08/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Marta Kostyuk 1-2 (6-3, 1-6, 2-6) Iga Swiatek
06/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Viktorija Golubic 0-2 (2-6, 1-6) Iga Swiatek
04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Sara Bejlek 0-2 (0-6, 3-6) Iga Swiatek

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/08/2026 National Bank Open (Semifinal) Coco Gauff 1-2 (7-5, 2-6, 2-6) Elena Rybakina
12/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Naomi Osaka 0-0 (6-4, 6-7, 4-6) Elena Rybakina
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Liudmila Samsonova 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Elena Rybakina
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Ann Li 0-2 (2-6, 5-7) Elena Rybakina
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Daria Kasatkina 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) Elena Rybakina

Contador

Contenido patrocinado