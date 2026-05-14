Iga Swiatek - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Iga Swiatek - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Internazionali BNL d'Italia
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 14 mayo 2026 19:31
Madrid, 14 de mayo de 2026.

La tenista polaca Iga Swiatek(3) se enfrenta en Semifinal del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista ucraniana Elina Svitolina(10) este jueves a las 20:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) Iga Swiatek
03/06/2025 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Elina Svitolina 0-2 (1-6, 5-7) Iga Swiatek
25/03/2025 Miami Open (Octavos de final) Elina Svitolina 0-2 (6-7, 3-6) Iga Swiatek
21/02/2024 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-1, 6-4) Elina Svitolina
11/07/2023 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Iga Swiatek 1-2 (5-7, 7-6, 2-6) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Iga Swiatek.

13/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Jessica Pegula 0-2 (1-6, 2-6) Iga Swiatek
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Naomi Osaka 0-2 (2-6, 1-6) Iga Swiatek
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Elisabetta Cocciaretto 0-2 (1-6, 0-6) Iga Swiatek
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Caty McNally 1-2 (1-6, 7-6, 3-6) Iga Swiatek
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Iga Swiatek 1-1 (6-7, 6-2, 0-3) Ann Li

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

13/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Elina Svitolina 2-1 (2-6, 6-4, 6-4) Elena Rybakina
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-3) Nikola Bartunkova
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-1, 6-2) Hailey Baptiste
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-1, 6-3) Noemi Basiletti
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Anna Bondar 2-0 (6-3, 6-4) Elina Svitolina

