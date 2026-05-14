Iga Swiatek - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Iga Swiatek - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de mayo de 2026.
La tenista polaca Iga Swiatek(3) se enfrenta en Semifinal del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista ucraniana Elina Svitolina(10) este jueves a las 20:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-4)
| Iga Swiatek
|03/06/2025
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Iga Swiatek
|25/03/2025
| Miami Open (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Iga Swiatek
|21/02/2024
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Elina Svitolina
|11/07/2023
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (5-7, 7-6, 2-6)
| Elina Svitolina
-Últimos Resultados de Iga Swiatek.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Iga Swiatek
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Naomi Osaka
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Iga Swiatek
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Iga Swiatek
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Caty McNally
| 1-2 (1-6, 7-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|25/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Iga Swiatek
| 1-1 (6-7, 6-2, 0-3)
| Ann Li
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (2-6, 6-4, 6-4)
| Elena Rybakina
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Nikola Bartunkova
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Hailey Baptiste
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Noemi Basiletti
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Bondar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Elina Svitolina