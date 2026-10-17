Iga Swiatek - Maja Chwalinska, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Iga Swiatek - Maja Chwalinska: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Wuhan Tennis Open
Iga Swiatek - Maja Chwalinska: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 17 octubre 2026 11:32
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Madrid, 17 de octubre de 2026.

La tenista polaca Iga Swiatek(9) se enfrenta en Semifinal del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista polaca Maja Chwalinska(22) este sábado no antes de las 12:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Iga Swiatek

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/10/2026 Wuhan Tennis Open (Cuartos de final) Ann Li 0-2 (4-6, 1-6) Iga Swiatek
15/10/2026 Wuhan Tennis Open (Octavos de final) Ashlyn Krueger 0-2 (1-6, 4-6) Iga Swiatek
14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Magdalena Frech 0-2 (2-6, 1-6) Iga Swiatek
09/10/2026 China Open (Cuartos de final) Elise Mertens 2-0 (7-6, 6-3) Iga Swiatek
07/10/2026 China Open (Octavos de final) Iva Jovic 0-2 (1-6, 3-6) Iga Swiatek

Últimos Resultados de Maja Chwalinska

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/10/2026 Wuhan Tennis Open (Cuartos de final) Maja Chwalinska 2-1 (6-0, 3-6, 7-5) Maria Sakkari
15/10/2026 Wuhan Tennis Open (Octavos de final) Iva Jovic 0-2 (4-6, 1-6) Maja Chwalinska
14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 1-2 (6-1, 1-6, 1-6) Maja Chwalinska
13/10/2026 Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final) Mayar Sherif 0-2 (3-6, 2-6) Maja Chwalinska
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Dayana Yastremska 2-0 (6-3, 6-1) Maja Chwalinska
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