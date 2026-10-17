Iga Swiatek - Maja Chwalinska, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Iga Swiatek - Maja Chwalinska: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de octubre de 2026.
La tenista polaca Iga Swiatek(9) se enfrenta en Semifinal del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista polaca Maja Chwalinska(22) este sábado no antes de las 12:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Iga Swiatek
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Cuartos de final)
| Ann Li
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Iga Swiatek
|15/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Octavos de final)
| Ashlyn Krueger
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Iga Swiatek
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Magdalena Frech
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Iga Swiatek
|09/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Elise Mertens
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Iga Swiatek
|07/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Iga Swiatek
Últimos Resultados de Maja Chwalinska
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Cuartos de final)
| Maja Chwalinska
| 2-1 (6-0, 3-6, 7-5)
| Maria Sakkari
|15/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Maja Chwalinska
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Marie Bouzkova
| 1-2 (6-1, 1-6, 1-6)
| Maja Chwalinska
|13/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final)
| Mayar Sherif
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Maja Chwalinska
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Dayana Yastremska
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Maja Chwalinska