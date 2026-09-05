Iga Swiatek - Marie Bouzkova, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Iga Swiatek - Marie Bouzkova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de septiembre de 2026.
La tenista polaca Iga Swiatek(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo US Open WTA a la tenista checa Marie Bouzkova(26) este sábado no antes de las 18:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Marie Bouzkova
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|07/10/2025
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Marie Bouzkova
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Iga Swiatek
|31/05/2024
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Marie Bouzkova
Últimos Resultados de Iga Swiatek
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Nadia Podoroska
|01/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Xiyu Wang
|22/08/2026
| Cincinnati Open (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-4)
| Iga Swiatek
|21/08/2026
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 0-0 (4-1)
| Elena Rybakina
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Diane Parry
Últimos Resultados de Marie Bouzkova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Harriet Dart
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Marie Bouzkova
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elsa Jacquemot
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Marie Bouzkova
|20/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Marie Bouzkova
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Marie Bouzkova
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Iva Jovic