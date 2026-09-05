Iga Swiatek - Marie Bouzkova, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Iga Swiatek - Marie Bouzkova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open WTA
Iga Swiatek - Marie Bouzkova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 5 septiembre 2026 17:36
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Madrid, 5 de septiembre de 2026.

La tenista polaca Iga Swiatek(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo US Open WTA a la tenista checa Marie Bouzkova(26) este sábado no antes de las 18:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Marie Bouzkova 0-2 (2-6, 3-6) Iga Swiatek
07/10/2025 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 0-2 (1-6, 1-6) Iga Swiatek
31/05/2024 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-4, 6-2) Marie Bouzkova

Últimos Resultados de Iga Swiatek

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-3, 6-2) Nadia Podoroska
01/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-2, 6-3) Xiyu Wang
22/08/2026 Cincinnati Open (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) Iga Swiatek
21/08/2026 Cincinnati Open (Cuartos de final) Iga Swiatek 0-0 (4-1) Elena Rybakina
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-3, 6-3) Diane Parry

Últimos Resultados de Marie Bouzkova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Harriet Dart 0-2 (2-6, 2-6) Marie Bouzkova
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elsa Jacquemot 0-2 (2-6, 2-6) Marie Bouzkova
20/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-3, 6-2) Marie Bouzkova
19/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Marie Bouzkova 2-0 (7-6, 7-6) Iva Jovic

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