Iga Swiatek - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Iga Swiatek - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Porsche Tennis Grand Prix - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de abril de 2026.
La tenista Polaca Iga Swiatek(4) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Rusa Mirra Andreeva(9) este viernes a las 17:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/03/2025
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (7-6, 1-6, 6-3)
| Iga Swiatek
|20/02/2025
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Iga Swiatek
|17/08/2024
| Western & Southern Open (Cuartos de final)
| Iga Swiatek
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-5)
| Mirra Andreeva
-Últimos Resultados de Iga Swiatek.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Laura Siegemund
|19/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Magda Linette
| 2-1 (1-6, 7-5, 6-3)
| Iga Swiatek
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-4)
| Iga Swiatek
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Karolina Muchova
| 0-2 (2-6, 0-6)
| Iga Swiatek
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Iga Swiatek
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Alycia Parks
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Mirra Andreeva
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 1-2 (7-5, 2-6, 4-6)
| Mirra Andreeva
|12/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-3)
| Anastasia Potapova
|11/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Semifinal)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Gabriela Ruse
|10/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-2)
| Sorana Cirstea