Iga Swiatek - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Iga Swiatek - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Porsche Tennis Grand Prix - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 17 abril 2026 16:01
Madrid, 17 de abril de 2026.

La tenista Polaca Iga Swiatek(4) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Rusa Mirra Andreeva(9) este viernes a las 17:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/03/2025 BNP Paribas Open (Semifinal) Mirra Andreeva 2-1 (7-6, 1-6, 6-3) Iga Swiatek
20/02/2025 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-3) Iga Swiatek
17/08/2024 Western & Southern Open (Cuartos de final) Iga Swiatek 2-1 (4-6, 6-3, 7-5) Mirra Andreeva

-Últimos Resultados de Iga Swiatek.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Iga Swiatek 2-0 (6-2, 6-3) Laura Siegemund
19/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Magda Linette 2-1 (1-6, 7-5, 6-3) Iga Swiatek
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) Iga Swiatek
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Karolina Muchova 0-2 (2-6, 0-6) Iga Swiatek
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (3-6, 2-6) Iga Swiatek

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Alycia Parks 0-2 (6-7, 3-6) Mirra Andreeva
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Jelena Ostapenko 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) Mirra Andreeva
12/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Final) Mirra Andreeva 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) Anastasia Potapova
11/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Semifinal) Mirra Andreeva 2-0 (6-4, 6-1) Gabriela Ruse
10/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Cuartos de final) Mirra Andreeva 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) Sorana Cirstea

