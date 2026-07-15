Inglaterra - Argentina, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Inglaterra - Argentina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de julio de 2026.
La selección de Inglaterra se enfrenta en Semifinal a Argentina este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en EE.UU..
-Onces iniciales probables.
INGLATERRA: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Harry Kane.
ARGENTINA: Emiliano Martinez; Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez; Alexis Mac Allister, Nico Gonzalez, Nahuel Molina, Enzo Fernandez, Leandro Paredes; Lionel Messi, Julian Alvarez.
-Últimos Resultados de Inglaterra.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/07/2026
| World Cup Final Stage
| Norway
| 1-2
| England
|06/07/2026
| World Cup Final Stage
| Mexico
| 2-3
| England
|01/07/2026
| World Cup Final Stage
| England
| 2-1
| DR Congo
|27/06/2026
| World Cup Grp. L
| Panama
| 0-2
| England
|23/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 0-0
| Ghana
-Últimos Resultados de Argentina.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/07/2026
| World Cup Final Stage
| Argentina
| 3-1
| Switzerland
|07/07/2026
| World Cup Final Stage
| Argentina
| 3-2
| Egypt
|04/07/2026
| World Cup Final Stage
| Argentina
| 3-2
| Cape Verde
|28/06/2026
| World Cup Grp. J
| Jordan
| 1-3
| Argentina
|22/06/2026
| World Cup Grp. J
| Argentina
| 2-0
| Austria