Inglaterra - Argentina, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Inglaterra - Argentina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de julio de 2026.

La selección de Inglaterra se enfrenta en Semifinal a Argentina este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en EE.UU..

-Onces iniciales probables.

INGLATERRA: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Harry Kane.

ARGENTINA: Emiliano Martinez; Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez; Alexis Mac Allister, Nico Gonzalez, Nahuel Molina, Enzo Fernandez, Leandro Paredes; Lionel Messi, Julian Alvarez.

-Últimos Resultados de Inglaterra.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/07/2026 World Cup Final Stage Norway 1-2 England 06/07/2026 World Cup Final Stage Mexico 2-3 England 01/07/2026 World Cup Final Stage England 2-1 DR Congo 27/06/2026 World Cup Grp. L Panama 0-2 England 23/06/2026 World Cup Grp. L England 0-0 Ghana

-Últimos Resultados de Argentina.