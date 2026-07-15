Inglaterra - Argentina, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Inglaterra - Argentina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Copa Mundial de la FIFA
Onces Iniciales probables: Inglaterra - Argentina: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 15 julio 2026 16:00
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Madrid, 15 de julio de 2026.

La selección de Inglaterra se enfrenta en Semifinal a Argentina este miércoles a las 21:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en EE.UU..

-Onces iniciales probables.
INGLATERRA: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Harry Kane.
ARGENTINA: Emiliano Martinez; Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez; Alexis Mac Allister, Nico Gonzalez, Nahuel Molina, Enzo Fernandez, Leandro Paredes; Lionel Messi, Julian Alvarez.

-Últimos Resultados de Inglaterra.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/07/2026 World Cup Final Stage Norway 1-2 England
06/07/2026 World Cup Final Stage Mexico 2-3 England
01/07/2026 World Cup Final Stage England 2-1 DR Congo
27/06/2026 World Cup Grp. L Panama 0-2 England
23/06/2026 World Cup Grp. L England 0-0 Ghana

-Últimos Resultados de Argentina.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-1 Switzerland
07/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-2 Egypt
04/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-2 Cape Verde
28/06/2026 World Cup Grp. J Jordan 1-3 Argentina
22/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 2-0 Austria

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