Irán 0 - 0 Nueva Zelanda, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 16 de junio de 2026.

Las selecciones de Irán y Nueva Zelanda debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el SoFi Stadium de Los Ángeles (Inglewood), en EE. UU. este martes a las 03:00

-Onces iniciales confirmados.

IRÁN: Alireza Beiranvand; Ramin Rezaeian, Ali Nemati, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi; Aria Yousefi, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi, Mohammad Mohebi; Shahriar Moghanlou, Mehdi Taremi.

NUEVA ZELANDA: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Joe Bell, Marko Stamenic, Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just, Chris Wood.

3:09 5' Michael Boxall alivia la presión con un despeje. 3:09 5' Irán inicia un contraataque. 3:09 5' Saeid Ezatolahi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 3:08 5' Nueva Zelanda intenta crear peligro. 3:08 5' Posesión de balón: Irán: 57 %, Nueva Zelanda: 43 %. 3:08 4' Nueva Zelanda saca de banda en su mitad del campo. 3:08 4' Finn Surman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 3:08 4' Ataque potencialmente peligroso de Irán. 3:07 4' Nueva Zelanda saca de banda en la mitad del campo rival. 3:07 4' Milad Mohammadi alivia la presión con un despeje. 3:07 4' Nueva Zelanda inicia un contraataque. 3:07 3' Marko Stamenic hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 3:07 3' Irán intenta crear peligro. 3:06 3' Joe Bell (Nueva Zelanda) va demasiado lejos y derriba a Aria Yousefi. 3:05 2' Irán saca de banda en la mitad del campo rival. 3:05 2' Finn Surman Nueva Zelanda intercepta un centro dirigido al área. 3:05 2' Ataque potencialmente peligroso de Irán. 3:05 1' Tim Payne Nueva Zelanda intercepta un centro dirigido al área. 3:04 1' Irán intenta crear peligro. 3:04 1' Meteorología: cielo nublado. 3:04 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 3:04 1' Nueva Zelanda saca, y da comienzo el partido. 3:04 1' El árbitro da inicio al encuentro. 3:04 0' Bienvenidos a SoFi Stadium. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.