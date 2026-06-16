Irán 0 - 0 Nueva Zelanda, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 16 de junio de 2026.
Las selecciones de Irán y Nueva Zelanda debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el SoFi Stadium de Los Ángeles (Inglewood), en EE. UU. este martes a las 03:00
-Onces iniciales confirmados.
IRÁN: Alireza Beiranvand; Ramin Rezaeian, Ali Nemati, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi; Aria Yousefi, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi, Mohammad Mohebi; Shahriar Moghanlou, Mehdi Taremi.
NUEVA ZELANDA: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Joe Bell, Marko Stamenic, Callum McCowatt, Sarpreet Singh, Elijah Just, Chris Wood.
5' Michael Boxall alivia la presión con un despeje.
5' Irán inicia un contraataque.
5' Saeid Ezatolahi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
5' Nueva Zelanda intenta crear peligro.
5' Posesión de balón: Irán: 57 %, Nueva Zelanda: 43 %.
4' Nueva Zelanda saca de banda en su mitad del campo.
4' Finn Surman hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
4' Ataque potencialmente peligroso de Irán.
4' Nueva Zelanda saca de banda en la mitad del campo rival.
4' Milad Mohammadi alivia la presión con un despeje.
4' Nueva Zelanda inicia un contraataque.
3' Marko Stamenic hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
3' Irán intenta crear peligro.
3' Joe Bell (Nueva Zelanda) va demasiado lejos y derriba a Aria Yousefi.
2' Irán saca de banda en la mitad del campo rival.
2' Finn Surman Nueva Zelanda intercepta un centro dirigido al área.
2' Ataque potencialmente peligroso de Irán.
1' Tim Payne Nueva Zelanda intercepta un centro dirigido al área.
1' Irán intenta crear peligro.
1' Meteorología: cielo nublado.
1' El campo se halla en excelentes condiciones.
1' Nueva Zelanda saca, y da comienzo el partido.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
0' Bienvenidos a SoFi Stadium. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
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