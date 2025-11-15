Jannik Sinner - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, Final Stage

Madrid, 15 de noviembre de 2025.
El tenista Italiano Jannik Sinner(2) se enfrenta en Semifinal del torneo ATP Finals, Final Stage al tenista Australiano Alex de Minaur(7) este sábado a las 14:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/10/2025
| Erste Bank Open (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Alex de Minaur
|30/09/2025
| China Open (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-2)
| Alex de Minaur
|22/01/2025
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-3, 6-2, 6-1)
| Alex de Minaur
|23/11/2024
| Davis Cup Finals, Final Stage (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Alex de Minaur
|10/11/2024
| ATP World Tour Finals, Ilie Nastase Group (Round Robin)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Ben Shelton
|12/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Alexander Zverev
|10/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Jannik Sinner
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Felix Auger-Aliassime
|02/11/2025
| Rolex Paris Masters (Final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Jannik Sinner
|01/11/2025
| Rolex Paris Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (0-6, 1-6)
| Jannik Sinner
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Taylor Fritz
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Alex de Minaur
|11/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Lorenzo Musetti
| 2-1 (7-5, 3-6, 7-5)
| Alex de Minaur
|09/11/2025
| ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Alex de Minaur
|31/10/2025
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Alexander Bublik
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-5)
| Alex de Minaur
|30/10/2025
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Karen Khachanov
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Alex de Minaur