Jannik Sinner - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, Final Stage

Jannik Sinner - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de ATP Finals, Final Stage
Actualizado: sábado, 15 noviembre 2025 13:31

Madrid, 15 de noviembre de 2025.

El tenista Italiano Jannik Sinner(2) se enfrenta en Semifinal del torneo ATP Finals, Final Stage al tenista Australiano Alex de Minaur(7) este sábado a las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/10/2025 Erste Bank Open (Semifinal) Jannik Sinner 2-0 (6-3, 6-4) Alex de Minaur
30/09/2025 China Open (Semifinal) Jannik Sinner 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) Alex de Minaur
22/01/2025 Australian Open ATP (Cuartos de final) Jannik Sinner 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) Alex de Minaur
23/11/2024 Davis Cup Finals, Final Stage (Semifinal) Jannik Sinner 2-0 (6-3, 6-4) Alex de Minaur
10/11/2024 ATP World Tour Finals, Ilie Nastase Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (6-3, 6-4) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (6-3, 7-6) Ben Shelton
12/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (6-4, 6-3) Alexander Zverev
10/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (7-5, 6-1) Felix Auger-Aliassime
02/11/2025 Rolex Paris Masters (Final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (4-6, 6-7) Jannik Sinner
01/11/2025 Rolex Paris Masters (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (0-6, 1-6) Jannik Sinner

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Taylor Fritz 0-2 (6-7, 3-6) Alex de Minaur
11/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Lorenzo Musetti 2-1 (7-5, 3-6, 7-5) Alex de Minaur
09/11/2025 ATP World Tour Finals, Jimmy Connors Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-2) Alex de Minaur
31/10/2025 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Alexander Bublik 2-1 (6-7, 6-4, 7-5) Alex de Minaur
30/10/2025 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Karen Khachanov 0-2 (2-6, 2-6) Alex de Minaur

